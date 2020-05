3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (25 de mayo 2020)

RAW 25 DE MAYO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, donde se concretó el otro combate titular para Backlash 2020, cuando Asuka se enfrentará a Nia Jax. En el evento estelar, The Street Profits se enfrentaron a Bobby Lashley y MVP, y eventualmente Drew McIntyre apareció para confrontar al All Mighty.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 25 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Llamada telefónica

El hecho de que Natalya tuviera que atender una llamada telefónica de su esposo durante una entrevista en vivo es demasiado descabellado, y luego Charly le informa que la entrevista ha terminado, a pesar de que la cámara permanece enfocada en Natalya por unos buenos segundos. De hecho, nunca supimos el propósito de la misma o la relación que haya tenido con su triple amenaza o con alguna historia que conozcamos.

Sin embargo, hay que ponderar la buena actuación de Natalya en el ring esta semana en Raw durante su lucha de triple amenaza, pese a ser la que recibió el conteo de tres.

2- División de parejas

Los Street Profits y los Viking Raiders son muy buenos equipos, pero ahora su rivalidad sigue siendo un chiste. Entre un partido de baloncesto, un concurso de hachas y ahora un partido de golf, se fueron tres semanas. Por si fuera poco, ¿cómo es posible que los actuales Campeones de Parejas Raw tuvieran tantos problemas contra un equipo que ni siquiera es equipo?

Se entiende que Bobby Lashley sea impulsado para lucir dominante previo a su enfrentamiento contra Drew McIntyre, pero honestamente hablando, su compañero era MVP y bien podía haberse dado la lucha de una manera distinta.

1- Aparición de Ric Flair

Cuando se había anunciado la aparición de Ric Flair en Raw, nos preguntábamos qué podría decir; sin embargo, intentó vendernos el combate entre Edge y Randy Orton como el "mejor combate de lucha libre de la historia" y el uso de un lema de esta naturaleza en Raw simplemente tendrá como consecuencia de que si no tienen una lucha de altísimo nivel, se verá como un fracaso, a pesar de que no quedan dudas de que ambos tendrán una buena lucha.

LO MEJOR

3- Monday Night Messiah

El personaje de Monday Night Messiah de Rollins a algunos les puede parecer aburrido, pero ha reclutado dos discípulos, a quienes los tiene en alta estima, y quienes ganaron su primer encuentro juntos anoche y parece que lucen fuertes como grupo. Además, las promo de Rollins sobre "ser una mejor persona gracias a Rey Mysterio" demuestra qué tan compenetrado está en este personaje, el cual ha lo ha reinventado.

2- Apollo Crews y su primer oro

Apollo Crews logró finalmente conseguir su primer oro en WWE al obtener el Campeonato de los Estados Unidos después de derrotar a Andrade. Un hombre cuyo tránsito por el elenco principal lo ha llevado a través de algunos altibajos, y que había estado en el olvido por un buen tiempo.

Tanta había sido su mala fortuna que previamente había calificado para la lucha de escaleras en Money in the Bank, pero que tuvo que ser reemplazado por una afectación en su rodilla. En todo caso, obtuvo una mejor recompensa. Veremos cómo le va en su reinado.

1- Mejoró el ambiente

Por primera vez desde marzo, las grabaciones de WWE se llevaron a cabo con algo de público, aunque no eran fanáticos propiamente dicho, sino Superestrellas de NXT y del Performance Center, quienes no han debutado en televisión. Inclusive, destacamos la presencia de Simone Johnson, hija de The Rock.

Evidentemente se notó la diferencia, sin mencionar que hubo el correspondiente distanciamiento social (a diferencia de lo que habíamos visto en AEW) y los "fanáticos" hicieron bulla, aplaudieron, corearon y abuchearon cuando tenían que hacerlo. Inclusive, al final de programa entraron a separar a Lashley y McIntyre. Esperemos que este nuevo detalle impacte en los ratings televisivos.