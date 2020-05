Mañana, Matt Riddle podría despedirse de NXT. Por ahora solo está confirmado que enfrentará a Timothy Thatcher en una lucha dentro de una jaula de acero, con Kurt Angle como réferi especial. Pero parece que el talentoso luchador va camino de Friday Night SmackDown. Y además este no sería un plan nuevo ni una decisión de última hora, sino que Vince McMahon y Triple H lo vienen pensando desde hace un tiempo.

► El futuro de Adam Cole en WWE

Y no sería el único que saldría muy pronto de la marca amarilla. El nombre que suena ahora es el de Adam Cole, actual Campeón NXT. Aunque en su caso su adiós al programa de los miércoles podría no ser para unirse al de los viernes o a Monday Night Raw.

Primero recordemos que su novia, Britt Baker, comentó recientemente que espera verlo un día en AEW. Continuando con esto, Paul Davis publica este informe en WrestlingNews.co:

"WWE podría perder a una de sus principales estrellas de NXT en unos meses. El contrato del Campeón NXT, Adam Cole, expirará en algún momento de este verano. Creo que su acuerdo finaliza en agosto o septiembre. "Cole estuvo en Jacksonville, Florida, el lunes, para la fiesta del Día de los Caídos de AEW junto con su novia Britt Baker, The Young Bucks, SCU y otros. Esto no debería ser una sorpresa ya que también estuvo en la fiesta de Año Nuevo de AEW y es amigo de muchas personas en la empresa.

"Una vez que termine su contrato, puede esperarse que reciba una oferta de WWE para quedarse, pero no tengo dudas de que recibirá también de AEW. "De hecho, la semana pasada, en el podcast de AEW Unrestricted, Baker pareció insinuar que Cole podría reunirse con su familia en AEW en un futuro muy cercano".

Debe mencionarse que mucho de esto es especulación, que la única información, que no está confirmada, en realidad, es que el contrato del monarca podría acabar este verano. Además, también debe tenerse en cuenta que él mismo tiene sus propios objetivos en el imperio McMahon. No hace mucho estaba hablando de llevar a The Undisputed Era a otra marca para enfrentar a The New Day.