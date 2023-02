Mandy Rose recuerda su vuelta a NXT: "Estaba cansada"

A mediados de 2021, Mandy Rose fue enviada de vuelta a NXT. Nadie se esperaba entonces que eso sería lo mejor para su carrera como Superestrella. Nunca terminó de funcionar en el elenco principal de la WWE a pesar de que parecía tener todo lo que le gusta a Vince McMahon de una luchadora. Sus mejores momentos los vivió junto a Otis. Y en la marca amarilla realmente se convirtió en alguien importante. No solo en Campeona NXT durante 413 días, lo cual también es enorme, sino que revitalizó su vida luchística y se le veía un gran futuro en los grandes escenarios.

► Mandy Rose recuerda su vuelta a NXT

Ella misma ha hablado largo y tendido sobre su transición a la marca amarilla y siempre ha sido interesante escucharla (o leerla). Más recientemente, en The Sessions with Renee Paquette, volvió a hablar de ello. Mandy Rose reconoce que estaba cansada de lo que estaba haciendo en Raw y SmackDown.

“Siempre quise llevar mi cabello a un tono más oscuro. Me estaba cansando de ‘la mayor creación de Dios, la diosa dorada’. Sentí que solo necesitaba una nueva capa de pintura y, al mismo tiempo, esa era una buena oportunidad para practicar todas mis habilidades de lucha mientras también podía ayudar a las jóvenes, lo cual me gusta. Esa fue la mayor parte que me llevé a casa. Fue increíble lo que hice, estoy muy agradecida y orgullosa de lo que hice. Me siento muy honrada porque creo que también le devolví mucho a las mujeres y los hombres, y no solo a la lucha libre. Todos sabemos que no soy la mejor luchadora del mundo”.

