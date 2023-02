Cómo Nick Gage cambió la carrera de Matt Cardona

Matt Cardona repasa su violenta rivalidad con Nick Gage en Game Changer Wrestling en su reciente aparición en Pro Wrestling Boom. Podríamos decir que es la historia más grande que el ex WWE ha contado desde que abandonó la compañía McMahon. Y lo llevó a ser Campeón Mundial CGW después de vencer a su oponente en una lucha a muerte.

De todo ello estuvo hablando recientemente en el podcast, asegurando que lo que vivió con el “The King Of Ultraviolence” cambió su carrera. Y realmente nadie se esperaba que el antiguo Zack Ryder tuviera tanto éxito, fuera tan distinto, le fuera tan bien, se convirtiera en su mejor versión, fuera de la que siempre había sido su empresa.

► Nick Gage cambió a Matt Cardona

“Cuando gané ese título de la GCW y los fanáticos arrojaron basura al ring, no fueron un par [de] botellas, me bañaron con cosas. Alguien incluso me arrojó un cortador de pizza, mira la repetición, puedes verlo, lo cual es bastante, bastante peligroso. Pero me encantó, ¿verdad? Porque quería ser un rudo, un tipo malo, durante mucho tiempo, pero en la WWE, no escribo el programa. Puedes lanzar cosas todo el día, pero no puedo simplemente convertirme en un tipo malo. O incluso cuando me liberaron y estaba en los independientes, no puedes simplemente convertirte en un tipo malo. Algo tiene que suceder.

“Cambió mi carrera, cambió mi vida. Esa noche en la que vencí a Nick Gage, cambió todo para mí. Sé que crearía cierto revuelo, por eso lo hice… No anticipé cuánto revuelo generaría”.

