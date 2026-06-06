Este sábado 6 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****)
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2)
- MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)
► Momentos clave
- Con el réferi Hijo del Tirantes distraído, Laredo Kid pudo faulear a Rey Fénix. Ejecutó una plancha desde las cuerdas, pero Fénix rompió la cuenta para seguir con vida. Fénix volvió a ejecutar el Mexican Muscle Buster y esta vez sí logró la cuenta de tres para coronarse como nuevo Campeón de Peso Crucero AAA.
- Omos alcanzó a deshacerse de Galeno y le soltó un derechazo a Wagner. Vikingo sólo tuvo que rematarlo con su Cuerno del Vikingo para obtener el título y convertirse en nuevo campeón.
- Pagano impactó un lariat en Psycho Clown, y con ello, los extranjeros pudieron ganar la lucha. War Raiders se coronan como nuevos campeones tras aplicar la Viking Experience a Psycho Clown.
- Tras una sensacional lucha que tuvo de todo y fue de las mejores a nivel historia, el Original Grande Americano quedó casi noqueado. El técnico se impulsó para lograr su tope supersónico y ganar la batalla.
► Cartelera AAA en FOX 6 de junio de 2026
- La Catalina, Bayley y Lola Vice vs. Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla)
- FATAL FIVE WAY: Mini Vikingo vs. Octagón Jr. vs. Lince Dorado vs. Cruz del Toro vs. Joaquín Wilde
- Mensaje del nuevo Gerente General de AAA, Rey Mysterio.
► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?
Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|20:00
|FOX One / FOX Tubi
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil (Brasilia)
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|India (Nueva Delhi)
|07:30 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas (Manila)
|10:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Japón (Tokio)
|11:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Australia — Sídney / Melbourne
|13:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda — Auckland
|15:00 (domingo 31 may.)
|YouTube / Facebook