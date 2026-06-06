Este sábado 6 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****) CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2) MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AAA en FOX 6 de junio de 2026

La Catalina, Bayley y Lola Vice vs. Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla)

FATAL FIVE WAY: Mini Vikingo vs. Octagón Jr. vs. Lince Dorado vs. Cruz del Toro vs. Joaquín Wilde

Mini Vikingo vs. Octagón Jr. vs. Lince Dorado vs. Cruz del Toro vs. Joaquín Wilde Mensaje del nuevo Gerente General de AAA, Rey Mysterio.

► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.

Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.