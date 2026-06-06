LUCHA LIBRE AAA 6 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver Lucha Libre AAA 6 de junio 2026 | La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas

Este sábado 6 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix venció a Laredo Kid (c) (*****)
  2. CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo venció a Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Psycho Clown y Pagano (c) (** 1/2)
  4. MÁSCARA CONTRA MÁSCARA: El Grande Americano venció a Original Grande Americano (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AAA en FOX 6 de junio de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 6 de junio 2026 | La Catalina, Lola Vice y Bayley vs. Las Tóxicas
Lucha Libre AAA 6 de junio 2026.
  • La Catalina, Bayley y Lola Vice vs. Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla)
  • FATAL FIVE WAY: Mini Vikingo vs. Octagón Jr. vs. Lince Dorado vs. Cruz del Toro vs. Joaquín Wilde
  • Mensaje del nuevo Gerente General de AAA, Rey Mysterio.

► ¿Dónde ver AAA Noche de los Grandes en vivo?

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX One / FOX Tubi
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 20:00 FOX One / FOX Tubi
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 07:30 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 10:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 11:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 13:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 15:00 (domingo 31 may.) YouTube / Facebook

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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