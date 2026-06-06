Este sábado 6 de junio, AEW Collision se emitirá EN VIVO desde el Covelli Centre en Youngstown, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
►El sábado pasado en AEW Collision
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2)
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***)
- Hazuki venció a Maya World (** 1/2)
- Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2)
- Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2)
- David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2)
- Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)
► Momentos clave
- Orange Cassidy caminó por la espalda de Roderick Strong desde la tercera cuerda para lanzarse con un codazo sobre Rocky Romero. Al mismo tiempo, Kyle O’Reilly atrapó a Lance Archer entre las cuerdas, y The Conglomeration consiguió la victoria para retener los títulos.
- Tay Melo Anna Jay resistieron los cinco minutos y, al cumplirse el tiempo, consiguió una futura oportunidad titular ante las campeonas.
- Hazuki castigó a Maya World con un codazo en el esquinero, un codebreaker y finalmente conectó un sentón desde la tercera cuerda para quedarse con la victoria por cuenta de tres.
► Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Persephone vs. Hazuki.
► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?
Fecha: sábado 6 de junio de 2026
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Covelli Centre Youngstown, Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TNT / HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TNT / HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN
|Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
|18:00
|Fox Sports / MyAEW
|Panamá
|19:00
|MyAEW
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|MyAEW
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|MyAEW
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|MyAEW
|Chile
|21:00
|MyAEW
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|MyAEW
|Reino Unido — Londres
|01:00 (día siguiente)
|MyAEW / ITV
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (día siguiente)
|DAZN / MyAEW
|Japón — Tokio
|09:00 (día siguiente)
|MyAEW
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|MyAEW
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.