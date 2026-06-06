Este sábado 6 de junio, AEW Collision se emitirá EN VIVO desde el Covelli Centre en Youngstown, Ohio. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

►El sábado pasado en AEW Collision

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo: empate por límite de tiempo (***) Hazuki venció a Maya World (** 1/2) Lee Moriarty venció a Tim Bosby (** 1/2) Jon Moxley y PAC vencieron a Carlie Bravo y Shawn Dean (**** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Austin Gunn y Colten Gunn (*** 1/2) Jake Doyle y Brian Cage vencieron a Jimmy Wild y Tommy Mars (** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) retuvo ante Daniel García (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 6 de junio 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).

Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay). TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Persephone vs. Hazuki.

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 6 de junio de 2026

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Covelli Centre Youngstown, Ohio.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 18:00 Fox Sports / MyAEW Panamá 19:00 MyAEW Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW Chile 21:00 MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (día siguiente) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (día siguiente) DAZN / MyAEW Japón — Tokio 09:00 (día siguiente) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano en algunos países.