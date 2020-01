3 x 3: Lo mejor y lo peor AEW Dynamite (29 de enero 2020)

Pin it

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde se ya se ha oficializado la lucha Campeonato Mundial de Peso Completo AEW dentro de un mes en el PPV Revolution, al mismo tiempo que la rivalidad entre Chris Jericho y Jon Moxley sigue subiendo de nivel.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 29 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Britt Baker contra Jim Ross

El insulto de Britt Baker a Jim Ross no es malo en sí, considerando que está ejecutando su papel de ruda y aparentemente logró su objetivo. Sin embargo, este tipo de cosas recuerdan a cómo JR era humillado durante su etapa en WWE.

Sin embargo, la referencia de Baker al Mariscal de Campo de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, fue precisa, aunque difícilmente le va a funcionar en otro sitio.

2- MJF pagándole a The Butcher y The Blade

El segmento fue muy curioso la verdad; sin embargo, MJF tiene a su guardaespaldas, Wardlow, con quien «controlaba» remotamente que su «inversión» diera dividendos. Lo ideal hubiera sido que Wardlow estuviera al borde del ring, para asegurarse precisamente de que los Young Bucks cayeran derrotados y apaleados. Sin embargo, tal cosa no sucedió y el dinero se fue a la basura.

1- Nyla Rose vs. Big Swole

La lucha fue regular, pero por algunos momentos, el encuentro fue un poco tosco, y terminó siendo la lucha más floja de la noche. Swole no lo hizo mal, pero parece que la lucha duró más de lo que debía, al menos si pretenden posicionar a Nyla Rose como una retadora creíble y dominante al Campeonato Femenil AEW. En todo caso, se llevó una buena victoria.

LO MEJOR

3- Kip Sabian

Quizás algunos lo consideran sobreactuado, pero el personaje de Sabian tiene potencial para ser un rudo creíble, más aún con Penelope Ford a su lado. Contra Cody lució muy bien, en gran medida gracias a este. La lucha entre ambos fue buena, sin ser nada espectacular tampoco, pero igual Cody se vio obligado a triplicar maniobra final para lograr su victoria, que fue bien trabajada.

2- Darby Allin

A pesar de que el 2020 no ha tenido muchas victorias, Allin ha brillado en sus encuentros en AEW. Puede ganar o puede perder, pero logra entretener al público con sus arsenal de movimientos y este luchador se ha ganado un lugar como estelarista.

Si no está más arriba, simplemente se debe a dos motivos: Jon Moxley y Chris Jericho. Sin embargo, tiene el potencial para convertirse algún día en el Campeón Mundial AEW.

1- Rivalidad entre Jon Moxley y Chris Jericho

Jon Moxley y Chris Jericho son los dos nombres más importentes hoy en día en AEW y están construyendo muy bien esta rivalidad, en la que cada semana va aumentando de marcha. En esta oportunidad, protagonizaron un raro segmento inicial no luchístico, y al final de la velada, Moxley irrumpió con un bate para ahuyentar a Jericho y los miembros de The Inner Circle.

Falta un mes para Revolution y por como se está desarrollando esta rivalidad, así como la capacidad de innovación que tienen, sobre todo Jericho, esperamos que ambos tengan más sorpresas bajo el sombrero para llevarla a un punto más alto todavía.