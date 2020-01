3 x 3: Lo mejor y lo peor NXT 29 de enero 2020

Pin it

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca amarilla de cara a NXT TakeOver: Portland en febrero próximo. Además, tuvimos la final del Dusty Rhodes Tag Team Clasic, donde los Broserweights terminaron levantando la copa.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 29 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Dakota Kai, no gana como ruda

Se suponía que luego de la golpiza que le propinó a su ex amiga Tegan Nox en WarGames, el personaje de ruda de Dakota Kai iba a despegar; sin embargo, no ha sido así. Antes perdía por descalificación, y ahora perdió, aunque no limpiamente, pero fue ella quien recibió una típica táctica de ruda: intervención y distracción del réferi, golpe con un objeto contundente y remate final.

El problema no es que Tegan Nox haya ganado, porque tampoco debía perder; sin embargo, si la rivalidad entre ambas va a continuar, como parece ser el caso, debio haber existido otra forma de culminar este combate y continuar con la rivalidad. Candice LeRae, quien pese a tener asuntos pendientes con Dakota Kai, estuvo de más.

2- Shotzi Blackheart vs. Deonna Purrazzo

Esta fue una lucha que simplemente existió. Muy regular. Shotzi tiene potencial para convertirse en estrella, aunque debe pulir algunas cosas en el ring; igual ha mostrado buena impresión en su corta estancia en NXT. Por ahora no se ve que tenga un rumbo definido, pero suponemos que este tipo de victorias le ayudarán a mantenerse en lo alto.

Lo único entretenido de la lucha fue el mini tanque que Shotzi Blackheart al ring.

1- Chelsea Green

Su lucha contra Kayden Carter simplemente existió y fue la más floja de la noche. Hubo tanta expectativa por ella y realmente cualquiera pierde el entusiasmo si pierde a la primera. ¿O ya han perdido interés en ella, o es la ruda demasiado confiada que perdió por esa razón? Solo esperemos que lo segundo no conlleve a una nueva lucha entre ellas y gane Green para tener el típico 50-50.

LO MEJOR

3- Dominik Dijakovic vs. Damian Priest

Este fue un buen choque entre ambos, sin ser espectacular tampoco, aunque contó con un par de ataques aéreos, no tan característicos de su tamaño. Dijakovic sigue en racha victoriosa, y ahora seguramente irá por el Campeonato Norteamericano NXT que posee Keith Lee. En caso de enfrentarse Dijakovic y Lee en Take, seguramente nos darán un buen encuentro, considerando los antecedentes previos.

2- Broserweights vs. Grizzled Young Veterans

Como era de esperarse, tuvimos un muy buen encuentro digno de una final para este torneo. Este fue un evento estelar muy bueno y fácilmente la mejor lucha del programa. Si bien los Grizzled Young Veteran también fueron muy buenos aquí, quizás no eran el equipo indicado que uno creía que pudieran ganar, por lo que careció de crear ese gran drama.

Como hecho adicional, Riddle y Dunne lograron conpenetrarse bien como equipo, a pesar de tener estilos diferentes de lucha, y ahora se han ganado una oportunidad para disputar el Campeonato en Parejas NXT contra Bobby Fish y Kyle O’Reilly.

1- Tommaso Ciampa y Adam Cole, directo a Portland

Parecía que en las últimas semanas esta rivalidad no iba a avanzar; sin embargo, en el momento oportuno apareció Ciampa y decidió poner las cosas en su lugar. Primero, noqueando a 3 miembros de Undisputed Era y luego, invitó a Adam Cole, ya solo, para lograr obtener esa oportunidad titular.

La interacción entre Cole y Ciampa fue buena, aunque algo accidentada cuando el ex Campeón recibió un golpe con el micrófono por parte de Cole; sin embargo, aprovechó la situación para firmar con sangre el contrato de la lucha por el Campeonato NXT el próximo 16 de febrero en Portland. Esto, sin duda, hizo recordar un poco a lo que hizo The Fiend el viernes pasado en SmackDown.

Simplemente la interacción fue muy real, y no solo el contrato quedó manchado en sangre, sino el cinturón del Campeonato NXT, y todo eso le encantó al público.