5 x 5: Lo mejor y lo peor de Royal Rumble 2020

Este domingo se celebró Royal Rumble 2020, el primer PPV del año para WWE, la cual sirvió para que Charlotte Flair y Drew McIntyre se cubrieran de gloria, al ganar sus respectivas batallas campales, ganándose su derecho a tener una lucha titular en Wrestlemania 36.

LO MEJOR Y LO PEOR ROYAL RUMBLE 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Royal Rumble 2020, en orden descendente:

LO PEOR

5- No hubo salvada de Kofi Kingston

Por varios años, Kofi Kingston nos ha tenido acostumbrados a sus insólitas maneras de evitar ser eliminado de una batalla campal en primera instancia, gracias a sus habilidades propias, a la ayuda de sus compañeros de The New Day, o por terceros; sin embargo, en esta ocasíon, no hubo tal proeza y, aunque duró un poco más que el promedio de luchadores eliminados por Lesnar (que ni siquiera aguantaron hasta el siguiente turno), no presenciamos ningún acto espectacular del excampeón WWE.

Donde sí tuvimos una espectacularidad fue en la campal femenil, gracias a Mandy Rose, Otis y Naomi.

4- Falta de atención al sangrado de Beth Phoenix

Beth Phoenix fue una de las apariciones sorpresivas en este Royal Rumble, pero en algún momento de su participación, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le causó un tremendo corte que llenó su rubia cabellera de sangre. Al tratarse de un golpe en la cabeza, podíamos estar ante una posible conmoción, además del sangrado, que en la actual época de WWE, es un tabú.

Ante lo estricto que es el protocolo de conmociones en WWE, esta era una situación que no debió dejarse pasar por alto, a diferencia de lo ocurrido este sábado en Worlds Collide cuando Alexander Wolfe fue asistido de inmediato, interrumpiendo momentáneamente la lucha. Hay que darle crédito a la actual comentarista de NXT por continuar valientemente, pero se expuso innecesariamente, considerando que no tiene nada que demostrar.

3- Andrade vs. Humberto Carrillo

Obtuvieron tiempo y tuvieron un buen encuentro en el kickoff, pero muy por debajo de las expectativas, donde tuvieron algunos problemas en algunos pasajes del mismo, y nunca hubo la intensidad que sugería esta rivalidad, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la historia reciente entre ambos. Si bien Andrade retuvo, la forma en que lo hizo quizás no era la adecuada, salvo que ya no piensen que Carrillo deba seguir siendo el retador a este título. Como dato adicional, la multitud nunca se sintió involucrada en el encuentro.

2- Bayley vs. Lacey Evans

Fue un encuentro que simplemente existió, siendo el más flojo de la noche. A Lacey Evans se la notó muy apurada en algunos pasajes, y eso afectó el desarrollo del encuentro, sin duda. Consideramos que la retadora quedó a deber en un escenario grande, ya que pudo realizar un mejor papel, aún en la derrota.

Habrá que ver si esta rivalidad continúa. Con Sasha Banks lesionada, los planes podrían afectarse un poco, y quizás la forma como se dio el resultado también le quitaría algo de credibilidad a Lacey Evans, teniendo como consecuencia, que Bayley carezca de retadoras creíbles.

1- Medio elenco perdió credibilidad ante Lesnar.

La primera parte del Rumble varonil se sintió como la peor en mucho tiempo. Los luchadores no duraban ni un minuto, y estábamos hablando de nombres importantes como: John Morrison, Braun Strowman o Erick Rowan. Eso hubiera estado bien para ciertos luchadores que por sí solo luzcan débiles (como Roode, Cesaro o Benjamin), pero desperdiciaron a potenciales monstruos como Strowman o Keith Lee, quienes debieron durar mucho más.

La #WWE no puede hacer un #RoyalRumble tan malo como los dos últimos#WWE : pic.twitter.com/QN6qkWVM2q — José Miguel Flores (@J05E_M1GUEL) January 27, 2020

Se entiende que la historia a contar era mostrar el dominio de Lesnar, eliminando uno a uno, pero algunos duraron mucho menos de lo que debían y pierden credibilidad gracias a «La Bestia». Afortunadamente, McIntyre llegó a salvar la noche.

LO MEJOR

5- Beth Phoenix

Beth Phoenix tuvo solo 1 eliminación, la de Natalya, pero duró un tiempo considerable dentro de la batalla campal femenil, y luchó varios minutos con el sangrado en su cabeza, en lo que podría haber sufrido una conmoción. La ex Campeona no tenía nada que demostrar; sin embargo, fue de las más destacadas esta noche, y quedó entre las mejores tres.

4- The Fiend vs. Daniel Bryan

Lo más positivo de este partido fue que no hubo luces rojas. Además, Daniel Bryan estuvo genial aquí y ha demostrado que puede sacarle una buena lucha hasta a un armario. Quizás fue demasiado tiempo (casi 18 minutos), donde les tomó cerca de 10 para poder involucrar al público. No había muchas esperanzas con esta estipulación, pero la usaron bien y resultó ser la mejor lucha que Wyatt ha dado bajo el personaje de The Fiend.

3- Edge

Uno de los secretos mejor guardados, ya que el luchador lo había estado negando reiteradamente, pero apenas se dio el ingreso en el lugar 21, el público estalló y los luchadores que se encontraban en el ring en ese instante se paralizaron por un rato. Eliminó a AJ Styles, a Luke Gallows y a Randy Orton, a quien traicionó luego de que ambos trabajaran juntos por un rato, recordando su etapa como compañeros en el equipo Rated-RKO.

Edge quedó entre los mejores tres, siendo eliminado por Roman Reigns, que no es poca cosa. Pero lo más importante, es que atrás ha quedado esa terrible lesión en el cuello que hizo que se retirara de manera prematura en el 2011.

2- Bianca Belair y Shayna Baszler

A diferencia de la campal varonil, la de mujeres tenía muchos espacios disponibles para posibles sorpresas y apariciones de luchadoras de NXT, las cuales participaron en un numeroso grupo. De estas, dos sobresalieron: Bianca Belair, quien entró como número 2, y Shayna Baszler, quien ingresó en último lugar.

Belair duró 33 minutos y tuvo 8 eliminaciónes; Baszler duró mucho menos, pero eliminó la misma cantidad en mucho menor tiempo. Ambas demostraron su condición de estrellas, y al menos este servidor esperaba que Baszler fuera la vencedora para que se diera su lucha contra Becky Lynch en Wrestlemania. De cualquier manera, la gran contribución de este par ayudó a que tuviéramos una batalla campal femenil mejor que la del año pasado.

1- Drew McIntyre

Drew McIntyre ingresó a la batalla campal y tuvo un efecto inmediato. Gracias a la asistencia de Ricochet logró eliminar a Brock Lesnar, quien venía dominando hasta ese momento, y ese fue el punto de inflexión de este encuentro. A partir de este punto, obviando la entrada de The Miz, ya tuvimos algo más parecido a un Royal Rumble normal.

A pesar de las Superestrellas «desperdiciadas» en la primera parte de la batalla campal, aún pudimos ver luchadores de la talla de Orton, Edge, Reigns, Owens, Samoa Joe y Seth Rollins, quienes hicieron más entretenida esta contienda. Finalmente WWE apretó el gatillo con el escocés, y se lleva todo el crédito de este Royal Rumble al eliminar a Lesnar, salvar el evento en el acto, y finalmente ganarlo.

Este es un merecido triunfo para el escocés, y presumimos que retará al propio Lesnar por el Campeonato WWE en Wrestlemania 36.