AEW DYNAMITE 29 DE ENERO 2020 .— Después de la travesía en el crucero de Chris Jericho, AEW regresa a a tierra firme para hacer su debut en Cleveland. Jon Moxley ya quedó definido como retador oficial por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, pero eso sólo significa que su camino estará lleno de obstáculos, pues el Inner Circle hará hasta lo imposible para que no llegue en una sola pieza al duelo con Jericho. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Wolstein Center, en la Universidad Estatal de Cleveland, en Cleveland, Ohio.

AEW Dynamite 29 de enero 2020

No se sabe si Moxley luchará esta noche, pero sí estará presente para hablar sobre su estatus actual como retador número uno.

En cuanto a luchas programadas, veremos a Cody en mano a mano con Kip Sabian. El primero estará acompañado por Arn Anderson, mientras que el segundo, como es obvio, tendrá de respaldo a Penelope Ford.

The Young Bucks tendrán acción. Sus rivales serán The Butcher y The Blade, acompañados por The Bunny. Veremos si estos rudos pueden cortar el estilo vertiginoso de los Bucks.

Además, habrá una lucha de tríos en la que Chris Jericho, Santana y Ortiz harán frente a Darby Allin y los Private Party.

Inicia AEW Dynamite 29 de enero 2020

Jon Moxley hace acto de presencia, todavía con el ojo parchado.

Moxley dice que sólo le hace falta vencer a Jericho para llegar a la cima. Admite que está lejos de ser perfecto, no es un héroe. Pero se vengará del Inner Circle.

«Sé que tendré que estar mirando por encima de mi hombro, ¿pero para qué esperar? ¡Vengan aquí por mí!»

Pero no llega todo el Inner Circle, sólo Chris Jericho.

«Perdóname si me río, pero lo que mereces es un pico en el ojo. Sólo tenías que aceptar mi oferta para que no quedaras como un Jack Sparrow. ¡Jo, jo, jo y una botella de ron! Eso fue estúpido».

Jericho añade que ya habló con la mamá de Moxley para disculparse, pero que le dijo que la culpa fue de su hijo, pues le ofreció el mundo y lo rechazó.

Tras ello, aparece el resto del Inner Circle.

«Por lo que veo son cinco contra mí y toda la arena… ¡Me gusta esto!».

Jericho dice que quiere hacer esto más divertido, y que para ello trajo algunos amigos de Santana y Ortiz, con lo que son diez los que tiene Moxley enfrente.

Y se arma la bronca. El cuerpo de seguridad de la arena, al tratar de separarlos, termina beneficiando a Moxley.

Moxley aplica DDTs a algunos de los pandilleros y luego puede escapar.

Puerto Rico in da house mofos! #AEWDynamite — Liz Collazo (@LizCollazo3) January 30, 2020

Ahora sabemos por qué The Butcher y The Blade van por los Young Bucks: MJF los contrató.

Genial el vídeo de la contratación de Butcher, Blade y Bunny por MJF! #AEWDynamite — Eva Tejedor (@vulpix777) January 30, 2020

► 1- The Young Bucks vs. The Butcher & The Blade

MJF y Wardlow están en las inmediaciones del ring, al igual que The Bunny, quien grita órdenes a sus compañeros. Los Bucks comienzan bien, dominando a sus dos rivales.

Pero Bunny se encarga de cambiar el rumbo de la batalla.

Desde la mesa de transmisión en inglés, MJF se cerciora de que su inversión rinda frutos.

Después de algunos minutos de ser martirizado, Nick Jackson logra relevar con su hermano.

Matt Jackson casi derrota a The Blade con un codazo.

Y Nick regresa para seguir castigando al rudo.

Aunque The Butcher quiere intervenir, no puede evitar que los Bucks acaben a The Blade con el Meltzer Driver.

Después de la lucha, The Butcher ataca a los Bucks, pero Kenny Omega y Hangman Page llegan al rescate.

Y sorpresivamente The Young Bucks derrotan a The Butcher and The Blade! victoria que nadie esperaba! 🤯Muy buena primera lucha por parte de AEW, gran tag team match, acción todo el tiempo. Al final Omega y Page salen al rescate de los YB #AEWDynamite — † 𝒢𝒾𝓅𝓈𝓎 𝑀𝑜𝓇𝓇𝒾𝓈 † (@GipsyMorris) January 30, 2020

Parecía que no era posible ya … pero no solo salvaron la carrera de Hangman Page … sino que ahora es uno de los mejores personajes del show. Súper súper intrigante todo lo qué pasa con él … #AEWDynamite . Ah … y MJF es un genio hasta de comentarista. — Pedro Paliz #ImWithAEW (@PedroRVD) January 30, 2020

► 2- Nyla Rose vs. Big Swole

Big Swole tiene un reto sumamente difícil. Desde que suena la campana, Nyla Rose se dedica a masacrarla.

Se llevan el resto del segmento y los cortes comerciales, y Big Swole no ve una.

Después de un rato, la morena puede reaccionar. «¡Swole, Swole!», gritan los fans.

Swole aplica Ace Crusher para dos segundos.

Luego aplica Flatliner, pero cuando se encarrera para un ataque posterior, Rose la recibe con Spear, terminándola posteriormente con powerbomb.

Nyla Rose se lleva la victoria. A pesar que Big Swole trato de contraatacar no fue suficiente para vencer a Rose #aew #AEWDynamite — El Chilakiller (@Chilakiller234) January 30, 2020

► 3- Cody vs. Kip Sabian

«The Enforcer» Arn Anderson aparece junto a Cody para esta batalla. La leyenda es calurosamente recibida por los aficionados de Cleveland.

Apenas suena la campana, Kip Sabian se lanza con todo sobre Cody, poniéndola en problemas.

Cuando Cody se recupera, aparentemente le da un codazo accidental a Penelope Ford.

Pero sólo estaba fingiendo.

Cuando Cody se descuida, Sabian le aplica DDT giratorio y doble tirante a los brazos.

Cody vuelve a recuperarse y recibe a Sabian con powerslam.

Luego consigue dos segundos con Disaster Kick.

Arn Anderson reclama al réferi, por lo que es expulsado de la zona del ring.

Penelope Ford aprovecha para derribar con corbata a Cody. Sabian lo sigue con un tope con giro.

Pero cuando celebran, aparece Joey Janela.

Aunque Sabian todavía puede aplicarle varias movidas peligrosas a Cody, al final, éste puede terminarlo con un Ace Crusher y tres Crossroads.

Britt Baker es entrevistada de nuevo por Tony Schiavone. En su papel de ruda, dice que ellos dos fueron la estrellas de la semana pasada, pero que la llame «doctora».

Luego se burla de Jim Ross, se dice la dueña de la división femenil. «Fui la primera que firmaron y me verán aquí semana tras semana. No podemos decir lo mismo de Riho, ¿cierto?».

A Schiavone le dice que se lave los dientes, pues tiene mal aliento. Y al público de Clleveland le dice que por fin tiene un Baker a quien apoyar.

En vestidores, vemos que Hangman Page sigue teniendo tensiones con los Bucks. Kenny Omega anuncia que la próxima semana, él, Hangman y los Bucks enfrentarán a The Butcher, The Blade y los Lucha Brothers.

Los SCU rinden homenaje a Kobe Bryant. Y dicen que volverán a subir en la división de parejas para recuperar los títulos.

► 4- Frankie Kazarian y Scorpio Sky vs. Angelico y Jack Evans.

El equipo Hybrid2 sorprende también con un homenaje, pero el de ellos es para La Parka, con quien compartieron el ring muchas veces en México.

La lucha comienza, y durante los primeros minutos vemos mucha lucha técnica, con los de SCU dominando las acciones. Los antes llamados Güeros del Cielo tienen que recurrir a las rudezas, atacando en equipo.

Sin embargo, los excampeones son huesos difíciles de roer.

Evans logra darle una patada giratoria a Scorpio Sky, y así pueden darle la vuelta a la batalla.