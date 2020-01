AAA Worldwide Lucha Libre dio inicio a su gira 2020 «Nacemos para luchar” con una gran función en el Pepsi Center WTC, que lució una gran entrada

La función arrancó con un sentido homenaje a La Parka, el luchador insignia de la empresa. Sus compañeros se reunieron en el ring llevando una gran foto. Karis La Momia Jr. llevó las cenizas de su padre, junto con Marisela Peña y Dorian Roldán.

Las acciones comenzaron con una lucha de campeonato donde Lady Maravilla e Hijo de Villano III defendieron por séptima ocasión el Campeonato de Parejas Mixtas en una cuádruple amenaza. Maravilla cubrió a Dinastía para quedarse con los títulos

💥 ¡@ladymaravillaa y @Villano3Jr retienen el Campeonato de Parejas Mixtas AAA! 💥#NacemosParaLuchar

🔴 En VIVO por @TwitchEShttps://t.co/ajqXTWrKwS

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/ACYaeiKD84 pic.twitter.com/mydz5UMRIU — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

Big Mami declaró que quería seguir haciendo equipo con Hamburguesa, limando sus asperezas. Pero su reconciliación fue interrumpida por el ingreso de Strong Hearts de OWE quienes hicieron su presentación en la Caravana Estelar.

Máscarita Sagrada, Sr. Iguana y Taya fueron los vencedores de un duelo ante Abismo Negro Jr., Demus y La Hiedra.

3️⃣, 3️⃣ , 3️⃣ …. Victoria para Mascarita Dorada 😎 #NacemosParaLuchar

🔴 En VIVO por @TwitchES https://t.co/5nMiGxlAK8

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/X8sG3SdCWt… pic.twitter.com/hB20pb3JsO — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

Keyra se encaró con La Wera Loca, mostrando su interés por el cinturón de Reina de Reinas.

Mascara Dorada anunció los resultados de una encuesta que lo hizo regresar al nombre (y la máscara) de Mascarita Sagrada, pero fue atacado por Facción Ingobernable antes de que pudiera usarla. LA Park, Rush y Bestia dijeron que iban a eliminar a todos en AAA.

#NacemosParaLuchar 😎 Y con ustedes Mascarita Sagrada 😎 , pero ¡Esperen! Los Ingobernables atacan 😱 🔴 En VIVO por @TwitchES https://t.co/5nMiGxlAK8

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/X8sG3SdCWt… pic.twitter.com/uA1aNf5Xzf — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

Rey Escorpión, Taurus y Texano Jr. dieron cuenta de Hijo Del Vikingo, Murder Clown y Puma King. Escorpión exigió una oportunidad por el título de tercias.

#NacemosParaLuchar @Taurusoriginal le da la victoria a los Rudos con castigo sobre @vikingo_aaa 😦 🔴 En VIVO por @TwitchES https://t.co/5nMiGxlAK8

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/X8sG3SdCWt… pic.twitter.com/FN7hMMX3ro — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

En la semifinal, Blue Demon Jr., Chessman y Monsther Clown hicieron de las suyas por lo que fueron descalificados y Aerostar, Drago y Pagano se alzaron con el triunfo. Blue Demon escupió niebla a Drago y luego usó un martillo sobre él. El réferi Piero se dio cuenta de la ilegalidad y procedió a la descalificación.

#NacemosParaLuchar ¡Tenemos ganadores! @BlueDemonjr fue descubierto por golpear con 🔨 y ganan los técnicos 🔴 En VIVO por @TwitchES https://t.co/5nMiGxlAK8

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/X8sG3SdCWt… pic.twitter.com/42iPASof64 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

Demon continuó usando el martillo y quería que Monster Clown hiciera lo mismo, pero éste se negó y los rudos lo atacaron. Psycho y Murder Clown hicieron el rescate. En medio de la confusión, LA Park, Bestia y Rush atacaron los Psycho Circus, conduciendo al evento estelar.

Los Ingobernables desenmascararon los técnicos por lo que fueron descalificados y luego se hicieron cargo de la cabina de comentarios.

#NacemosParaLuchar ¡Con trampa no ❌! Victoria para los técnicos y los Ingobernables hicieron de las suyas 🤷🏻‍♂️ 🔴 En VIVO por @TwitchES https://t.co/5nMiGxlAK8

————————

🔴 LIVE

Lucha Libre AAA Worldwide is streaming in english, only on Twitch. 👇🏼😎

📲 https://t.co/X8sG3SdCWt… pic.twitter.com/kG0iqD79ds — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) January 26, 2020

Los resultados completos son:

AAA «Nacemos para luchar», 25.01.2020

Pepsi Center WTC, CDMX

1. Campeonato de Parejas Mixtas AAA: Lady Maravilla y Villano III Jr. © vencieron a Big Mami y Niño Hamburguesa, a Dinastía y Vanilla y a Arez y Keyra [11:26] cuando Maravilla colocó espaldas planas a Dinastía defendiendo el título.

2. Máscarita Sagrada, Mr. Iguana y Taya vencieron a Abismo Negro Jr., Demus y La Hiedra (13:46) con toque de espaldas de Mascarita Sagrada sobre Demus

3. El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana vencieron a Dragón Bane, Myzteziz Jr., Octagón Jr. (10:59) con Frogsplah de Mocho Cota sobre Dragon Bane

4. Rey Escorpión, Taurus y Texano Jr. vencieron a Hijo Del Vikingo, Murder Clown y Puma King (12:24) con Super Rosa Driver de Taurus sobre Vikingo

5. Aerostar, Drago y Pagano vencieron a Blue Demon Jr., Chessman y Monsther Clown (11:38) por descalificación de Blue Demon spit mist at Drago

6. Fénix, Pentagón Jr. y Psycho Clown vencieron a La Bestia Del Ring, LA Park y Rush Toro Blanco por descalificación (24:59)