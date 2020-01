AEW DYNAMITE 22 DE ENERO 2020 .— El programa insignia de All Elite Wrestling lleva una buena racha en los ratings, y esto se debe, en gran medida, a que llevan varios programas interesantes de manera consecutiva. Iniciaron con un episodio de año nuevo, siguieron con el evento de aniversario, luego el especial Bash at the Beach y ahora transmiten desde el crucero de Chris Jericho, en el camino de Miami hacia las Bahamas. Ese detalle hace que el episodio tenga un atractivo extra, a pesar de ser el primer Dynamite que no es en vivo.

AEW Dynamite 22 de enero 2020

La semana pasada, Jon Moxley y PAC fueron los ganadores en sus respectivas luchas, y ahora se enfrentarán en mano a mano para definir quién será el próximo retador de Chris Jericho por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

Otra lucha de interés es la que tendrán Kenny Omega y Hangman Page ante SCU, quienes exponen el Campeonato Mundial de Parejas AEW. ¿Conseguirán los monarcas su cuarta defensa?

MJF enfrentará a Joey Janela en otro encuentro. Janela tiene todas las de perder, pero podría dar la sorpresa.

Además, en un combate de tríos, Chris Jericho, Santana y Ortiz recibirán al Jurassic Express: Luchasaurus, Jungle Boy y Marko Stunt.

AEW Dynamite 22 de enero 2020 | La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro