NXT 29 DE ENERO 2020 .— Después de un atareado fin de semana, las Superestrellas de NXT están listos para un episodio más de su programa semanal. Triple H dio a conocer que hoy será anunciado el próximo retador de Adam Cole por el Campeonato NXT. Dicha lucha será en NXT TakeOver: Portland, y aparentemente que será «algo épico» lo que el Gerente General, William Regal, tiene entre manos para tal combate. ¿Qué podrá ser? Como es costumbre, NXT se emite desde la NXT Arena, en la Full Sail University, de Winter Park, Florida.

Esta noche tendremos la final del torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic, y la lucha promete ser de antología, pues será de BroserWeights vs. Grizzled Young Veterans. ¿Podrán Matt Riddle y Pete Dunne superar a Zack Gibson y James Drake?

También está programada una batalla entre exmejores amigas: Dakota Kai contra Tegan Nox. La venganza de Tegan Nox ha sido cobrada en cuotas: Primero le costó a Kai la campal de retadora número uno al título femenil. Después, la emboscó en Worlds Collide. ¿Terminará la guerra la noche de hoy o sólo se intensificará?

Tenemos un recuento de lo ocurrido hace una semana. Beth Phoenix está molesta por lo que Orton le hizo a su esposo Edge, pero este le insistió que fuera a trabajar, y aquí la tenemos.

Finn Balor hace su entrada al ring.

Esta lucha surgió por el ataque realizado por Balor a mientras Trent Seven era entrevistado en el parqueadero.

Ni bien se distrae Trent Seven, y es sorprendido por Balor, quien lo envía hacia afuera del ring. Ya una vez dentro, se hace oficial la acción y Balor continúa con el castigo, ignorando al réferi

Balor continúa con el castigo, y no le da mucha opción para que el de Moustache Mountain se levante. Balor consigue cuenta de 2 segundos luego de un doble pisotón.

Luego de una breve recuperacíon de Seven, donde consigue una larga cuenta de 2, pero Balor conecta un Slingblade y logra mantener el control del encuentro, previo al corte comercial.

Regresando del comercial, Seven logra zafarse de un candado al cuello, y logra conectar un machetazo y un DDT para derribar a su rival.

Seven ahora es quien domina y logra estrellar a Balor contra las barreras metálicas afuera del ring. Lo reingresa al mismo, pero cuando iba por su ataque aéreo, Balor se reincorpora y lo echa abajo.

No contento con eso, Balor arroja a Seven con fuerza contra otro esquinero, le conecta un dropkick. Ya en la lona, Balor remata con un Coup de Grace y un 1916 para la cuenta de 3.

Finn Balor es el vencedor en una lucha buena, pero corta. Pudo ser mejor, considerando la calidad de estos dos exponentes.

Tras bastidores, Cathy Kelley entrevista a los Broserweights sobre esta noche. Riddle dice que puede ver el amor de su hermano de otra madre cada vez que Pete lo mira. Pete hilarantemente tiene la de enojo. Dunne dice que matarán a los Young Grizzled Veterans si es necesario. Cuando ganen, todos verán que Pete está listo para la fiesta.

They're on the same page about… at least one thing.@PeteDunneYxB & @SuperKingofBros are prepared to WIN IT ALL tonight in the #DustyClassic Final! #WWENXT pic.twitter.com/UmLDoYtcb6

— WWE NXT (@WWENXT) January 30, 2020