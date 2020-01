AJ Styles ofrece novedades acerca de su lesión: ¿se perderá WrestleMania 36?

El regreso de Edge en Royal Rumble 2020 no fue precisamente un hecho positivo para AJ Styles, pues al recibir una Lanza de «The Rated-R Superstar» uno de sus hombros quedó dañado. De hecho, estos veteranos podrían tener futuro mano a mano, aunque tras el Con-Chair-To de Randy Orton en Raw quizás tardemos en volver a ver al canadiense por las pantallas.

Aunque el foco lo ponemos sobre «The Phenomenal», pues los últimos reportes especulan con la posibilidad de que se pierda WrestleMania 36 manera legítima, pese a que Dave Meltzer informó de que WWE prevé que el gladiador llegue a tiempo a la gran cita.

Y ahora, el ex-Campeón WWE, bajo su canal de Mixer, confirmó la dolencia que padece: hombro separado.

Edge no tuvo ninguna culpa, espero poder luchar contra él en el futuro. No espero estar mucho tiempo fuera de acción, apuesto que volveré antes de que ellos crean que puedo hacerlo. No voy a perderme WrestleMania. Pelearé con uñas y dientes para llegar allí.