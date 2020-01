AJ Styles se lastimó en Royal Rumble 2020 después de caer mal tras una lanza de Edge. Dentro de lo malo, parece ser que todo fue una dislocación del hombro, por lo que si la cosa no va a más podría tratarse únicamente de llevar la articulación a su posición original y darle descanso para que vuelva a estar al 100%. Pero todavía no se ha confirmado oficialmente cómo se encuentra en realidad, por lo que tenemos que esperar a más información. Y es ahora cuando las malas lenguas comienzan a hacer su trabajo.

► AJ Styles podría perderse WrestleMania

Para no ser pesimistas, se está hablando de que «The Phenomenal One» podría estar de vuelta a tiempo para el 27 de febrero, cuando WWE celebrará un nuevo evento en Arabia Saudita. De hecho, ha sido mencionada la posibilidad de que entonces se vea las caras con el miembro del Salón de la Fama. Pero no faltan quienes están hablando de si podría perderse WrestleMania 36. Y en realidad no le daríamos mayor importancia a esta línea de pensamiento si no fuera porque Dave Meltzer la trató en el Wrestling Observer Radio.

Además de porque el editor no desmiente que eso pudiera ocurrir. De hecho, afirma que en la empresa esperan que el veterano luchador esté de vuelta a tiempo para el magno evento. Eso quiere decir que sí existe una posibilidad de que se lo pierda.

Pero ante la falta de más información preferimos mantenernos positivos y pensar no sólo que sí estará luchando el 5 de abril en el PPV más importante del año sino que también lo veremos el mes que viene en tierras saudíes. Con el paso de las horas iremos sabiendo más acerca de cómo se encuentra Styles, acerca de cuándo debemos esperar que vuelva a los encordados.

Por ahora no podemos más que desear que todo vaya de la mejor forma y se quede en un susto.