WrestleMania 36 ahora está a menos de diez semanas de distancia y, aunque ya se ha anunciado oficialmente un encuentro, parece que WWE tiene la parte más importante del cartel planeada y lista para ejecutarse en Tampa Bay el próximo 5 de abril.

Drew McIntyre ganó la batalla campal varonil el domingo por la noche y anunció el lunes por la noche en Raw que desafiaría a Brock Lesnar por el Campeonato WWE en WrestleMania, siendo hasta ahora es el único encuentro anunciado en el Cartel de WrestleMania 36.

► Parte del posible cartel de Wrestlemania 36

A diferencia de McIntyre, Charlotte Flair no ha anunciado todavía a quién se va a enfrentar en Wrestlemania, pero según Dave Meltzer en su último boletín de Wrestling Observer Newsletter, esto se debería a que el plan actual es que Charlotte se enfrente a la Campeona NXT, Rhea Ripley, quien no apareció en el programa de anoche.

«En este momento, el encuentro planificado para Charlotte Flair es contra Rhea Ripley por el Campeonato NXT. Es el último movimiento para darle a NXT un nuevo impulso, ya que se quedó atrás de AEW una vez más en los ratings después de que perdiera el impulso que tenía en noviembre y diciembre, donde se sobrepuso a AEW.»

«Mientras tanto, algunos pensaban que el asunto de AEW vs. NXT como una preocupación principal había terminado en la mente de McMahon, ya que la idea era asegurarse de que AEW no obtuviera números lo suficientemente fuertes como para obtener el acuerdo televisivo que los hiciera rentables y no fueran muy lejos. En ese sentido, McMahon falló en el panorama general, con solo algunas pequeñas victorias.»

Entre tanto, el referido boletín destaca la posibilidad de otros encuentros que están previstos, como la ex Campeona NXT, Shayna Baszler, desafiando a la Campeona Raw, Becky Lynch, mientras que el gran regreso de Edge a WrestleMania lo verá enfrentarse a su ex compañero, Randy Orton. Por SmackDown, se espera que Roman Reigns sea el hombre que desafíe a The Fiend por el Campeonato Universal, después de que Wyatt ya se librara de la amenaza de Daniel Bryan en Royal Rumble.

«El show del 5 de abril en el Raymond James Stadium de Tampa tiene planeado lo siguiente: Brock Lesnar vs. McIntyre por el Campeonato WWE, Bray Wyatt vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal, Becky Lynch vs. Shayna Baszler por el Campeonato femenil Raw, Rhea Ripley vs. Charlotte Flair por el Campeonato femenil NXT y Edge vs. Randy Orton como los combates más destacados. En este momento, -The Undertaker no está programado en el cartel, pero las partes están discutiendo su participación.»

Respecto al motivo de esta planificación y a la decisión de que el combate entre Lesnar contra McIntyre como evento estelar de Wrestlemania 36, Meltzer agregó:

«Las razones fueron que se dijo que quería esos encuentros para crear eventos estelares más fuertes para Wrestlemania. Para el lado de los varones, eso tiene sentido. La decisión es ir con Lesnar vs.McIntyre como el evento principal en este punto y no con Wyatt vs. Reigns, salvo que exista una lucha más atractiva por fuera.»

Como ya se dijo, WrestleMania está a más de 60 días de distancia, lo que significa que muchas cosas pueden cambiar, especialmente teniendo en cuenta que WWE todavía tiene dos PPV antes del magno evento, Super ShowDown en Arabia Saudita el 27 de febrero y Elimination Chamber el 8 de marzo.