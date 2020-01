WWE RAW 27 DE ENERO 2020 .— Después de un intenso Royal Rumble, el camino hacia WrestleMania comienza. Y ya tenemos dos estelaristas para el gran evento, ambos de la marca roja: Drew McIntyre y Charlotte Flair. Esta noche revelarán por qué campeonato desean ir, aunque sus elecciones lógicas parecen ser Brock Lesnar y Becky Lynch, respectivamente. ¿Habrá alguna sorpresa al respecto? La acción de Monday Night Raw se emite desde el AT&T Center de San Antonio, Texas.

Para este episodio, que seguramente tendrá muchas sorpresas, tenemos programado un mano a mano entre Lana y Liv Morgan, quienes la noche de ayer se eliminaron mutuamente del Royal Rumble.

En una lucha titular, Seth Rollins y Buddy Murphy defenderán el Campeonato de Parejas Raw ante Samoa Joe y Kevin Owens.

Además, Andrade volverá a defender el Campeonato de los Estados Unidos ante Humberto Carrillo.

Un resumen del Royal Rumble varonil es presentado. Se resalta el hecho de que estuvo dividido en dos partes: Una dominada por Brock Lesnar y la otra en la que fue la jornada a la gloria de Drew McIntyre.

Y es precisamente el ganador del Rumble quien abre el programa.

«You deserve it!», le cantan los aficionados. McIntyre pide que lo pellizquen, pues cree estar soñando.

«San Antonio, se siente tan bien estar frente a ustedes para decirles que el ganador del Royal Rumble 2020 es Drew McIntyre. ¿Y saben lo que eso significa? ¡Que voy a WrestleMania!

«Sé que algunos les gusta alargar las cosas estando en mi posición, pero no es mi estilo. Es hora de hacer un desafío… ¡Reto a Brock Lesnar!».

McIntyre añade que aunque la mayoría en vestidores le tiene miedo a Lesnar, él no. Y que vencerá a la bestia en WrestleMania.

Y como está con la adrenalina a tope, lanza un reto abierto a cualquiera que quiera luchar con él. Y quien aparecen son Luke Gallows y Karl Anderson. Los dos dicen quererlo enfrentar, así que McIntyre dice que ambos pueden hacerlo.

Karl Anderson es quien tiene el primer relevo. Sus golpes no le hacen ni cosquillas a McIntyre.. Y pronto lo castiga con un súplex.

McIntyre puede con ambos al mismo tiempo. Ya se volvió una especie de Supermán. Los fans le celebran todo lo que hace, incluso cuando noquea a los dos con Claymore y los cubre.

McIntyre celebra. Luego echa fuera del ring a la llamada «mejor pareja del mundo».

Pero aparece Brock Lesnar y le aplica F5.

Comienza así la rivalidad por el Campeonato WWE rumbo a WrestleMania.

El regreso de MVP no fue sólo por el Rumble. Ahora es parte del elenco de Raw, y se estrena con un mano a mano con Rey Mysterio.

Suena la campana. Con gesto de suficiencia, MVP esquiva los lances de Mysterio. Algunos fans corean «You still have it!», y él corresponde plantándole la bota en el rostro al mexicano.

Mysterio no es presa fácil, así que con una patada al cráneo hace que MVP se ruede fuera del ring. Lo sigue allí para azotarlo con una corbata en la barrera de protección.

Después de un corte comercial. Las cosas están parejas. Mysterio azota la cabeza de MVP en el esquinero para luego recetarle patadas a los muslos, machetazos al pecho y unas tijeras al cuello.

Posteriormente, se le arroja en silla voladora y le pone las espaldas planas con un moonsault. MVP lo aguanta en una plancha y lo azota con powerslam. Luego, su famoso codazo de tres puntos.

El rudo quiere acabar con powerbomb. Mysterio se lo lleva con corbata a las cuerdas y se va por el 619, y aunque MVP quiere evitarlo, las patadas dan en su espalda. El enmascarado remata con plancha para ganar el combate.

Y ya es oficial la lucha entre Brock Lesnar y Drew McIntyre.

