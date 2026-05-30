Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 29 de mayo 2026

WWE SmackDown dejó este viernes varios avances importantes rumbo a Clash in Italy, destacando especialmente el segmeto estelar entre Cody Rhodes y Gunther.

WWE SMACKDOWN 29 de mayo 2026

LO MALO de WWE SMACKDOWN

► 2 – Lucha de relevos de MFT

La mitad de la lucha fue de los MFTs castigando a Keys. En nuestra cobertura le dimos sólo una estrella y media y un 2.0 en narrativa. El final confuso hundió aún más el resultado. Una historia que no avanza y que gasta tiempo de un SmackDown europeo que debería brillar.

► 1 – Carmelo Hayes vs. Ricky Saints

No hay química entre ambos. Ricky Saints parece principiante al lado de Carmel Hayes. Además, la lucha se quedó sin ganador, aparentemente para que ambos terminen siendo retadores de Trick Willims, pero en realidad ambos se vieron mal.

LO FEO de WWE SMACKDOWN

► 1 – Ni Drew McIntyre ni Randy Orton aparecieron

Aunque se dijo que tanto Randy Orton como Drew McIntyre iban a estar presentes, no aparecieron, porque seguramente sus nombres sólo sirvieron para vender boletos en un show que no llenó ni media arena. No es el primer SmackDown que promete figuras grandes y no las entrega.

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 2- Sami Zayn va transformándose de a poco

Zayn le reclamó a Cody porque él no quería luchar con él y que Cody lo pidió, y que cuando quiso ayudarlo contra Gunther se dio cuenta de que tenía que dejarlo ahí para que aprendiera una lección. Un personaje que se justifica con lógica retorcida pero coherente, y que luego fue visto hablando con el catatónico Johnny Gargano, sembrando algo que puede dar mucho juego. El mejor desarrollo de personaje del show.

► 1- Cara a cara entre Gunther y Cody Rhodes

Gunther argumentó que Cody tiene todo a una llamada de distancia —quería ser luchador, una llamada; quería un contrato con WWE, una llamada; quería regresar, una llamada— y que eso lo hace un malcriado, mientras él se ha ganado todo a base de trabajo. Además, le dijo: “Dste show debe ser siempre respecto a ti. Y no es tu culpa, porque es producto de la cultura donde naciste, donde el ego, el narcisismo y el nepotismo son recompensados y te ponen delante de los demás. Y es apropiado que tu nombre sea American Nightmare, porque tu nombre es el reflejo de un sueño americano que se desmorona». Todo ese discurso provocó que los fans terminaran aplaudiendo a Gunther.

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WWE continúa construyendo Clash in Italy como su próximo gran evento europeo.