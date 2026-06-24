Lo bueno y lo malo de WWE NXT 23 de junio 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente los segmentos de firma de contrato por los títulos máximos de la marca.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 23 de junio de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Keanu Carver

A pesar de contar con un gran aspecto físico y haber sumado victorias notables en el pasado, Keanu Carver sumó una dolorosa derrota ante EK Prosper y no parece tener oportunidad alguna (al menos en el corto plazo) para competir por el oro, cuando otros debutantes y ascensos recientes de la marca como Kam Hendrix o Mason Rook reciben oportunidades e historias de inmediato, Carver parece estar atrapado en el limbo absoluto de la división, perdiendo el impulso que tanto le costó construir, aunque suponemos que no quieren convertirlo en otro Oba Femi.

► 1 – Dion Lennox

El careo previo a la lucha en Great American Bash entre Dion Lennox y Saquon Shugars se sintió forzado, confuso y apresurado. Lennox basó su argumento en acusaciones sobre el pasado de Shugars en la facción DarkState (reclamándole que era inseguro y que los abandonaba) que jamás se habían establecido ni visto en televisión. Sin embargo, Shugars lució bien en el micrófono, cuando hubiera sido mejor (en este caso) ver una interacción más física, dadas las circunstancias.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Construcción para NXT The Great American Bash

La empresa esté escuchando las quejas de los fans sobre los eventos premium cortos y saturados de comerciales. Night of Champions contará con 6 combates, mientras que NXT Great American Bash se expandió a 7 luchas (en gran parte por competir directamente la misma noche contra AEW x NJPW Forbidden Door). Esto eleva la importancia del show y abre un escenario ideal para que talentos como Tristan Angels, Naraku, Wren Sinclair y Tavion Heights tengan su momento de brillar.

► 1- Aaron Rourke vs. Tristan Angels

Aaron Rourke y Tristan Angels entregaron una lucha sumamente entretenida y técnicamente sólida. La autora destaca el ingenioso y divertido final, donde alguien debajo del ring robó el trofeo de belleza «Mr. NXT Pageant» de Angels y lo arrastró hacia las profundidades del cuadrilátero. El único punto negativo fue la decisión de la producción de intercalar videos de Tony D’Angelo buscando a Naraku tras bastidores durante el combate, restándole atención a este comate, que tenía el Campeonato Evolve en juego.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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