El ambicioso propósito de Kento Miyahara con la Triple Corona

El fin de semana pasado, Kento Miyahara demostró una vez más, que es uno de los mejores luchadores profesionales que han transitado en All Japan Pro Wrestling.

► Kento Miyahara sigue acrescentando su leyenda

Miyahara logró la séptima defensa de la Triple Corona en su séptimo reinado, venciendo de forma magistral al experimentado Hideki Suzuki. Con este resultado, Miyahara sigue haciendo historia con el cetro máximo de AJPW.

Siendo uno de los herederos luchísticos de Kensuke Sasaki y Masa Saito (los otros son Katsuhiko Nakajima y Masa Kitamiya, ha conquistado en siete ocasiones la Triple Corona, uno de los títulos más antiguos de la lucha libre profesional japonesa, solo una vez menos que Suwama, quien tiene el récord de más reinados de dicho título con ocho.

El récord de mayor número de defensas de la Triple Corona en un solo reinado lo comparten Toshiaki Kawada y Kento Miyahara, quienes lograron 10 defensas exitosas cada uno. Toshiaki Kawada alcanzó la marca de 10 defensas exitosas durante su memorable último reinado en la década de 2000 frente a grandes figuras como Genichiro Tenryu, Shinya Hashimoto y Kensuke Sasaki. Kento Miyahara logró empatar este récord histórico durante su cuarto reinado.

Pero Miyahara quiere más y busca pulverizar la anterior marca. Para ello deberá defender el cinturón cuatro veces más y de ahí se fijó la meta de alcanzar las dieciocho defensas exitosas. Sin embargo, el quiere mostrar su poderío en todo Japón y salir de la zona de Tokio, en donde ha realizado seis de sus siete defensas.

Kento Miyahara explicó la decisión de este ambicioso objetivo:

Me resulta más fácil seguir adelante cuando tengo una cifra clara en mente. Por eso quise dejarlo bien claro. Quiero reescribir mi propia historia. Puede que sea el número uno, pero no soy el único; es solo un récord empatado. No puedo aceptarlo, por muy bueno que sea mi oponente. No podré descansar tranquilo si las cosas siguen así. ¡18 veces! Es una cifra impresionante. Suena como para un as, ¿no?. Esa cifra también engloba otra ambición ya que voy a motivar a todo el país a partir de ahora. Primero, Kobe, pero después, defenderé mi título en todo el país. Para lograrlo a nivel nacional, necesitaré unas 18 defensas, ¿verdad?

Miyahara reveló que su octava defensa de la Triple Corona será el 28 de julio en el Kobe Sambo Hall de Hyogo; falta conocer quien será su retador.

El séptimo reinado de Kento Miyahara comenzó el 23 de septiembre de 2025 tras derrotar a Jun Saito. Miyahara ha defendido con éxito el cinturón en 7 vecer consecutivas ante los siguientes luchadores:

Go Shiozaki (22 de octubre de 2025)

Yuma Anzai (31 de diciembre de 2025, en el evento de Año Nuevo)

Talos (Principios de enero de 2026)

Hokuto Omori (Febrero de 2026)

Jun Saito (Febrero de 2026, concediéndole la revancha directa)

Kuma Arashi (20 de marzo de 2026, en Dream Power Series)

Hideki Suzuki (18 de junio de 2026, siendo el ganador del Champion Carnival 2026)

Si bien el camino no será fácil, no suena descabellado que Miyahara busque esa nueva marca. ¿Lo logrará?