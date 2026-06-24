AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

►Este miércoles en AEW Dynamite

A unos cuantos días de Forbidden Door, veremos un cartel cargado de acción en Dynamite. Uno de los platos fuertes es la lucha de tercias en la que los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) enfrentarán a Místico, Brody King y el Campeón Mundial ROH, Bandido. Hace apenas una semana, Bandido y Brody King derrotaron a Moxley y Daniel García. Ahora suman a Místico para tratar de mantener su racha ante una de las facciones más peligrosas de la actualidad. La lucha será la antesala de la defensa titular de Moxley en Forbidden Door, pues pondrá en juego el Campeonato Continental AEW ante Bandido. ¿Podrán los mexicanos y Brody King frenar la furia de los Death Riders?

Tendremos una esperada lucha titular. El Campeón Internacional AEW, Konosuke Takeshita, expondrá el cetro ante Ricochet. Será una defensa complicada para el japonés, pues seguramente estarán cerca tanto los miembros de The Demand como de la Don Callis Family.

En una contienda de altos vuelos que podría robarse la noche, veremos a Will Ospreay ante su viejo rival de NJPW, El Phantasmo. Será la última lucha de Ospreay antes de la final del torneo de la Fundación Owen Hart.

El otro finalista del torneo, Swerve Strickland, tendrá una lucha de preparación contra Daniel García, integrante de los Death Riders.

El rival de Kenny Omega para Forbidden Door, Zack Sabre Jr., enfrentará en mano a mano a ‘Jungle’ Jack Perry.

Hay programadas dos luchas clasificatorias más para el Survival of the Fittest que definirá a la nueva Campeona TBS tendrán lugar esta noche. En una, Queen Aminata ante Red Velvet. En la otra, Harley Cameron frente a Marina Shafir. Las ganadoras se sumarán al combate que coronará a la nueva monarca el 1 de julio en Dynamite.

Además, los equipos de MJF y Mark Briscoe hablarán antes de su lucha en jaula del domingo.