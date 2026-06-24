NXT: Tras perder con Sean Legacy y Dorian Van Dux, Niko Vance traicionó a Shawn Spears

Apenas había perdido Izzi Dame en la lucha del torneo WWE Speed ante Arianna Grace, y sus compañeros de The Culling: Shawn Spears y Niko Vance enfrentaron a Sean Legacy y Dorian Van Dux.

► Momentos clave

Sean Legacy y Dorian Van Dux han formado un equipo inesperado, pero muy efectivo. Ambos tienen calidad, como lo mostró Legacy en su primer relevo ante Spears, y como luego lo hizo Van Dux ante Vance.

Vance se las vio duras ante el poder de Van Dux, quien le aplicó una serie de palancas al brazo antes de llevárselo en back suplex. Legacy completó el combo con un moonsault.

Los cuatro entraron en acción. Legacy evitó que The Culling aplicaran súplex a Van Dux. Una distracción de Izzi Dame logró que sus compañeros tomaran la ventaja.

Durante el corte comercial, los villanos estuvieron castigando por turnos a Legacy. Este lapso hizo que la lucha se volviera tediosa.

Después de un rato, entró Van Dux al relevo. Aplicó Frankensteiner a Vance y Death Valley Driver a Spears seguido de un moonsault. Legacy volvió a entrar, pero lo recibieron los dos villanos que le aplicaron F5 combinado. Legacy pudo romper la cuenta de tres.

Van Dux sacó del ring a Vance y lo siguió con tope. Arriba, los consentidos terminaron a Spears con plancha de 450 grados y Shooting Star Press

Pero lo interesante vino después: Vance, harto de Spears, lo traicionó. Izzi Dame no hizo nada por ayudar a Spears, dado que también está harto de él.