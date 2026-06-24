NXT: Arianna Grace venció a Izzi Dame en el torneo WWE Speed

Izzi Dame y Arianna Grace se enfrentaron en la final del torneo de contendiente número uno al Campeonato Femenil WWE Speed, con la ganadora retando a la actual monarca Wren Sinclair en The Great American Bash.

► Momentos clave

Con tres minutos en el reloj, Izzi Dame quiso acabar la lucha en tres segundos, con tremenda patada al rostro para Arianna Grace. Ésta se defendió hasta donde pudo. Incluso Stacks quiso subirse a ayudarla cuando intentaba un lance aéreo, pero Dame la arrojó desde las alturas.

Grace la levantó de bombero faltando un minuto. No pudo. Ya no había esperanzas para Grace; todo estaba perdido. Otra patada al rostro era la antesala para el ocaso… Pero Shawn Spears le pidió a Dame que le chocara la mano, y esa distracción le dio la victoria a Grace, quien aprovechó el momento para aplicar enredadera, venciendo a la rubia.