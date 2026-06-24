NXT: EK Prosper venció de manera sorpresiva a Keanu Carver

En mano a mano, Keanu Carver enfrentó a EK Prosper en una emocionante lucha en NXT. Una lucha que, inicialmente, parecía que duraría pocos segundos.

► Momentos clave

Y no duró pocos segundos porque EK Prosper pudo escapar de la furia de Keanu Carver por un tiempo, además que pudo evitar muchos de sus brutales ataques. Aún así, fue lanzado como muñeco de trapo por los aires en más de una ocasión.

Prosper pudo sacar del ring a Caver y luego se proyectó en tope suicida. Carver lo detuvo al vuelo con certero puñetazo y luego lo estuvo azotando en la ceja del ring, para luego devolverlo al enlonado.

Carver aplicó quebradora y buscó el toque de espaldas. Prosper rompió la cuenta, pero de inmediato fue puesto con el cuello en la soga para recibir más castigo. Momentos después, otra quebradora. Carver luego lo elevó para súplex, pero lo lanzó lo más lejos que pudo.

Carver intentó otra quebradora. Prosper se lo llevó en enredadera. Luego le aplicó un DDT… Se lanzó contra Carver para llevárselo en tijeras, pero Carver le puso otra quebradora y lo maniató con una Cobra.

Costalazo de Carver para Prosper. Enseguida, un súplex alemán.

Prosper atacó con una serie de patadas, incluyendo una en un juego de cuerdas. Carver salió del ring. Prosper se lanzó con Swan Dive Moonsault.

De regreso, Prosper parecía encaminado a la victoria, pero fue decapitado por un lariat a quemarropa.

Prosper volvió a atacar con patadas. Logró una guillotina desde la tercera, cubriendo para dos segundos.

Carver parecía decidido a terminar. Impactó Spear y fue por el powerbomb, pero Prosper se lo llevó en rana, ganando de manera sorpresiva.

Carver no se quedó conforme. Atacó a Prosper después de la lucha y le aplicó powerbomb sobre la mesa de comentaristas.