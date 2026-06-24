En acción de relevos, Hank and Tank (Hank Walker y Tank Ledger) enfrentaron a BirthRight (Uriah Connors y Channing Lorenzo).

► Momentos clave

Hank Walker y Tank Ledger ya llevan un buen tiempo dentro de NXT, y no es raro que sean de los luchadores más queridos del elenco. No les costó trabajo dominar en un inicio a los miembros de Birtrigh. Incluso, temprana la batalla, los sorprendieron proyectándose en topes suicidas al alimón.

Sin embargo, los rudos pudieron darle la vuelta a la tortilla en base a sus artimañas. Walker fue atrapado por los dos villanos, que le recetaban machetazos al pecho y duros golpes a la cabeza mientras los fans gritaban reprobándolos.

Stacks aplicó candado al cuello de Walker, el cual mantuvo por buena parte del corte comercial. Al regreso, pudo darle el relevo. Ledger entró repartiendo golpes, e incluso ejecutó una plancha en reversa desde las cuerdas sobre sus dos oponentes. Luego los sacó del ring, siguiéndolos con bala de cañón desde la ceja.

Los consentidos casi acaban con Connors, pero Stacks pudo sacar a Walker del ring. Un Stunner de rebote combinado con codazo desde las cuerdas por parte de Stacks casi termina la lucha.

Los cuatro entraron al rombo de batalla. Entre todo el caos, afuera del ring Charlie Dempsey golpeó sin querer a Lexis King al querer golpear a Matt Matthews. La distracción sirvió para que Hank y Tank acabaran con Stacks.