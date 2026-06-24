NXT: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels el Campeonato WWE EVOLVE

En la primera lucha de la más reciente edición de NXT, vimos cómo Aaron Rourke logró vencer a Tristan Angels para retener el Campeonato WWE EVOLVE.

► Momentos clave

Aaron Rourke abofeteó a Tristan Angels y luego lo derribó con una tacleada de hombro. Después aplicó una llave a la cabeza. Angels respondió con un uppercut y luego castigó el abdomen de Rourke contra la esquina.

Rourke conectó patadas voladoras para una cuenta de dos. Angels se distrajo al escuchar la risa de Shiloh Hill y la acción se trasladó hacia ringside.

De regreso al ring, Rourke aplicó una desnucadora, pero falló una patada. Angels recuperó el control al estrellar el rostro de Rourke contra la lona.

Luego conectó un lazo al cuello para una cuenta cercana a tres. Angels lanzó a Rourke contra el poste del ring. Rourke reaccionó con una ráfaga de lazos al cuello y una patada frontal a la cara.

Después atrapó a Angels en el aire y lo derribó con un fallaway slam. Rourke siguió con un azotón de espaldas contra la lona y un codebreaker para una cuenta de dos.

Angels falló un Pump Kick cuando Rourke estaba tomando impulso. Rourke subió a la cuerda superior, pero Angels lo pateó y lo hizo caer hacia ringside.

Momentos después, alguien arrastró a Angels por debajo del ring. De vuelta en el cuadrilátero, Rourke conectó una superkick y remató a Angels con un Over the Rainbow para llevarse la victoria.