Logan Paul revela cómo ocurrió su lesión y quiere disculparse con CM Punk

Logan Paul habló sobre la lesión en el tríceps izquierdo que sufrió el 23 de mayo durante una lucha de parejas en Saturday Night’s Main Event, calificándola en su podcast Impaulsive como “la lesión menos inconveniente posible”. El Maverick sorprendió a la afición al regresar a WWE apenas el 15 de junio, en pleno proceso de recuperación.

► Cómo ocurrió la lesión

El incidente se dio en la lucha en la que Paul y Austin Theory defendían el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante Angelo Dawkins y Montez Ford, de The Street Profits. Según relató el propio Paul en Impaulsive, Dawkins se lanzó desde dentro del ring con un vuelo y cayó sobre él, que se encontraba en el suelo:

“Me arranqué el tríceps del hueso, y un pequeño pedazo de hueso literalmente se vino con el tendón… Estaba afuera. Dawkins, de casi 300 libras, viene volando sobre las cuerdas. Cae sobre mí, mi brazo está flexionado intentando atraparlo mientras cae al piso, y demasiado peso, demasiada tensión. Pude sentir cómo el tendón se desprendió del codo”.

Paul reconoció que el dolor fue real e inmediato, al punto de tener que pedirle a Bron Breakker que tuviera cuidado al levantarle el brazo en la celebración posterior a la lucha, en la que él y Theory retuvieron el título.

► «La lesión menos inconveniente posible»

Tras someterse a cirugía sin anestesia general —Paul declaró en su momento que le pidió al médico “sentirlo todo”—, los doctores le dieron un plazo de recuperación de seis meses, aunque él se mostró convencido de poder regresar antes de lo previsto. En su podcast, restó dramatismo a la lesión comparándola con otras que ha sufrido a lo largo de su carrera:

“He estado brutalmente lesionado, mucho más que esto. Esta tendrá la recuperación más larga, pero, considerándolo todo, es la lesión menos inconveniente posible. Tengo las dos manos, soy diestro. Simplemente no puedo doblarlo. Escribir mensajes es un poco molesto”.

► La disculpa pendiente con CM Punk

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Paul reconoció que, tras vivir en carne propia el dolor de una lesión de tríceps, sintió la necesidad de disculparse con CM Punk. Cuando Punk sufrió la misma lesión en 2024, Paul se había burlado públicamente de él, sin imaginar lo doloroso que resultaba en realidad.

A pesar de la lesión, Paul estuvo presente en el ringside durante el Raw del 22 de junio, cuando The Vision perdió el título ante The Street Profits. Mientras dure su ausencia, Paul Heyman ha recurrido a la Regla Freebird para que Theory siga defendiendo el cinturón junto a otros miembros de The Vision, como Breakker.