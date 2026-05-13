WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el debut de Naraku, anteriormente conocido como EVIL en NJPW. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 12 de mayo de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – El regreso de Noam Dar dejó dudas

El combate entre el regresado Noam Dar y Jackson Drake fue técnicamente excelente, pero el resultado fue un despropósito creativo. Dar volvía tras un año de lesión y necesitaba una victoria para recuperar su estatus; por otro lado, Drake está en medio de un ángulo romántico con Myka Lockwood y tampoco debía perder. Al final, hacer que Dar pierda en su primera noche de vuelta solo para avanzar una historia de pareja se sintió como un sacrificio innecesario.

► 1 – Jaida Parker merece algo mejor en NXT

La idea de involucrar a Parker en el programa «WWE LFG» se siente como un insulto a su trayectoria. Jaida ha sido una pieza clave de la división femenina desde 2023 y verla ahora peleando por un contrato de «novata» se percibe más como un descenso de categoría que como una historia coherente.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Naraku (EVIL) y las nuevas caras revitalizan NXT

El elenco de NXT se siente más vivo que nunca gracias a la oleada de nuevos talentos que están rellenando los huecos tras los ascensos al roster principal. Desde la mística presencia de Naraku (el ex-EVIL de NJPW) hasta personajes peculiares como Shiloh Hill, hacen que el elenco varonil se revitalice un poco, lo cual ya era necesario tras las salidas de estrellas como Ethan Page, Ricky Saints y Joe Hendry.

► 1- Birthright vs. Sean Legacy, EK Prosper y Tate Wilder sorprendió

Este combate fue una grata sorpresa. Wilder se robó el show con un estilo aéreo explosivo que parece sacado de un videojuego, pero lo mejor fue la narrativa: su negativa a dar el relevo por querer demostrar su valía terminó costándole la victoria a su equipo. Es ese tipo de narrativa que hace que un debutante se sienta importante de inmediato, incluso en la derrota.

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WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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