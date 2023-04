Lio Rush quiere volver a luchar en IMPACT Wrestling

Lio Rush hizo su debut en IMPACT Wrestling durante el evento Multiverse United que la compañía realizó con New Japan Pro-Wrestling, donde trabaja habitualmente el luchador, que a su vez lo hace en muchos otros sitios, como Game Changer Wrestling o Major League Wrestling. En esta reciente ocasión probó las mieles de la zona de impacto sustituyendo al lesionado Josh Alexander, que no solo se perdió este show sino que también ha tenido que dejar vacante el Campeonato de Peso Completo Impact, que ganó Steve Maclin en Rebellion 2023.

No se sabe si el Man of the Hour va a volver a la empresa pero él desea hacerlo, según expresa en su entrevista en MuscleManMalcolm:

“IMPACT fue increíble. Creo que fue un gran hito para mí en mi carrera. He estado en muchas promociones diferentes, muchas promociones independientes, muchas promociones de televisión diferentes y lo he hecho todo en un edad bastante joven. Estoy orgulloso de eso, e IMPACT es otro de esos lugares que crecí viendo e idolatrando a los luchadores que estaban en la X-Division y el producto fue muy emocionante de ver. Yo era un gran fan del videojuego. Jugué el videojuego en su día.

“No obstante, luchar por IMPACT fue increíble, fue un momento agradable y fue genial poder luchar contra una leyenda como KUSHIDA. Siento que fue una combinación caída del cielo y se suponía que debía suceder, me encantaría mostrar mi rostro en IMPACT en el futuro, con suerte, eso sucederá. Sí, están pasando muchas cosas en este momento, y como dije, nunca se sabe. Si se presentara esa oportunidad, estaría listo para generar mi propio impacto”.

Coming off of some of the most important matches I’ve had in my career, the #FeelTheRushWorldTour is back around and it starts this week! Looking forward to seeing all of you guys live. 🥷🏽 🌎 🇺🇸 🇬🇧 #LioRush #TheBadChild

For bookings and all other business inquiries, email -… pic.twitter.com/hamxQ6G2nW

— The Bad Child (@IamLioRush) April 3, 2023