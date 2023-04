La lucha imposible de Lio Rush en Forbidden Door 2

De Forbidden Door 2 únicamente sabemos que tendrá lugar el 25 de junio en la Scotiabank Arena en Toronto, Ontario, Canadá. No es poco teniendo en cuenta lo mucho que queda para entonces y que aún quedan eventos tanto de AEW como de NJPW por delante, empezando porque hoy mismo es Capital Collision. Pero aún así no dejamos de hablar de esta esperadísima segunda edición del show cruzado de las dos organizaciones, en esta ocasión enfocándonos en Lio Rush y la lucha que quiere realizar entonces, según señala en MuscleManMalcolm.

Coming off of some of the most important matches I’ve had in my career, the #FeelTheRushWorldTour is back around and it starts this week! Looking forward to seeing all of you guys live. 🥷🏽 🌎 🇺🇸 🇬🇧 #LioRush #TheBadChild

For bookings and all other business inquiries, email -… pic.twitter.com/hamxQ6G2nW

— The Bad Child (@IamLioRush) April 3, 2023