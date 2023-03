Muy mala fortuna la de Impact Wrestling precisamente a las puertas de un evento histórico para la empresa, Multiverse United, producido en conjunción con NJPW. Como ya informamos, Mickie James y Josh Alexander cayeron lesionados y no podrán formar parte de este show, dejando vacante “The Walking Weapon” el Campeonato Mundial Impact. Pero el espectáculo debe continuar.

Y KUSHIDA, uno de los afectados por la baja de Alexander, pues iba a enfrentar a este por el citado cetro, no se perderá Multiverse United. Impact ha anunciado que el “Time Splitter” irá allí contra Lio Rush en mano a mano.

Impact se guardará de emitir un nuevo episodio televisivo mañana, y a cambio, presentará Multiverse United, desde el Globe Theater de Los Ángeles (California, EEUU). Con el combate que nos ocupa, son un total de nueve los que conforman el cartel de la gran cita “crossover”.

[Kickoff]

[Show principal]

