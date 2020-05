Lio Rush: "Pensé que Brock Lesnar vs. Bobby Lashley iba a ocurrir"

Si bien Bobby Lashley no es la mejor Superestrella WWE, ni tampoco la más popular o carismática, sí es cierto que su fuerza y su tremendo físico ha hecho que los fans siempre le pongan los ojos encima. Y además, no dejan de compararlo con Brock Lesnar, por lo que esa es una de las luchas soñadas de los fans que siempre se ha querido que ocurra, pero que no ha tenido lugar. Y ahora surge una información que pone muy en duda de que esta lucha alguna vez ocurra. Esto dijo Lio Rush en una entrevista con Inside The Ropes:

► Brock Lesnar vs Bobby Lashley

"Estaba en los planes de Bobby y yo, pero no creo que estuviera en los planes de la compañía. Siempre lo mencionamos, siempre intentamos proponerlo. Se sentía bien, sabes, porque Bobby fue bastante abierto de que regresó a WWE solo porque quería luchar contra Brock, así que pensé que era inevitable que sucediera. Construí una relación con Paul Heyman muy inesperadamente. Estaba en clase de promos en NXT, y Paul Heyman se quedó allí y me vio hacer mi promo. Luego, me llevó a un lado y me dijo lo bien que lo había hecho.

"Una vez llegué a Raw, él me ayudó a desarrollar mi personaje un poco, así que naturalmente tuve esa relación con Paul Heyman, y estaba claro que Bobby quería luchar contra Brock, ambos estaban construidos como estas bestias con managers que podían hablar al micrófono, así que nosotros pensábamos que iba a suceder, pero desafortunadamente nunca sucedió".

¿Algún día ocurrirá esta lucha? En su última entrevista, hace ya varios meses, Lashley dijo que todo lo que estaba haciendo con Lana era para que los fans vieran una nueva faceta suya y se interesan por él más de cara a una lucha contra Lesnar. Nunca hay que decir nunca en WWE, sin embargo, hay que decir que realmente Vince McMahon nunca ha comprado esta lucha, por lo que no ha estado dentro de los planes de la empresa.