¿Quién o quiénes no jalaron el gatillo? ¿Qué tan cerca estuvo de suceder? ¿Por qué no se dio? Aunque muchos no lo sepan o recuerden, WWE sí tuvo en carpeta y buscó intensamente que el eterno combate de ensueño viera la luz en el Show de Shows. Si desconoces lo que aconteció detrás de escena, estás de suerte, conocedor, porque ¡hoy te enterarás de la verdadera historia de backstage detrás del «no» a Undertaker vs. Sting en WrestleMania! ¿Vamos a ello?

► Las tantas veces que Sting rechazó a WWE

Sting fue el fichaje a concretar durante décadas para WWE. Jamás, que se sepa, la empresa tuvo una búsqueda tan intensa por un luchador que los rechazara en tantas ocasiones: lo contactaron a fines de los 80, los 90, los 2000 y los 2010s. “The Icon”, no obstante, siempre se resistió. Aparentemente, el problema era que no estaba dispuesto a cumplir el pesado calendario de WWE, mucho más ligero en WCW y, una vez desaparecida ésta, todavía más en TNA. Para entonces, luchar a tiempo parcial no era una opción, y aquello le cerró las puertas por varios años.

Sin embargo, había otro gran “pero” que el “Stinger” no sacaba a relucir, y era el temor a ser sepultado por ser “el último soldado de WCW”. En una entrevista con Daily Star a principios de 2011, la ex estrella de All Elite Wrestling —que en esa época ya le había tomado cariño a Total Nonstop Action— confirmó los fuertes rumores que sonaban en el Internet por esas fechas:

«Digamos que los rechacé por las mismas razones de siempre: algo dentro de mí nunca confió en lo que me sucedería allí, basándome estrictamente en el historial de otros chicos de WCW y todo lo que ocurrió después de que Vince compró WCW».

► El primer gran acercamiento: WrestleMania X8

Debemos remontarnos a 2002, un año después de que WCW fuera vendida a su competencia, para toparnos con la primera vez que se discutió seriamente que Steve Borden tuviera un papel en la Vitrina de los Inmortales. Para WrestleMania X8, las negociaciones se reabrieron. En caso de llegar a buen puerto, que no sucedería, internamente se había instalado un posible Sting vs. Kurt Angle. La lucha, aunque quedara en la nada, sí se vería más de una vez en los encordados de la empresa conocida en algún momento como Impact Wrestling.

Angle, de hecho, fue un nexo entre «The Vigilante» y «el Phenom». Él era la idea que tuvo Undertaker para la edición de 2006 de WrestleMania, ya que moría por tener una lucha de calidad después de varios años teniendo que enfrentar a gigantes con los que no congeniaba demasiado en el cuadrilátero.

Vince no le concedió el deseo, pues en su cabeza ya tenía metido que aquel abril era Mark Henry el hombre indicado, al punto de que originalmente quería que «El Hombre Más Fuerte del Mundo» fuera quien pusiera fin a la racha. Pero para contentar a su más fiel peón, realizó el encuentro pedido un mes antes en el PPV No Way Out, dando como resultado todo un clásico.

► Sting rechaza luchar contra The Undertaker

Cinco años después, para WrestleMania 27, WWE volvió a la carga a por Sting. Esta vez, decididos a convencerlo a toda costa, le hicieron «una oferta imposible de rechazar». Bueno, quizá no tan dramática como podría serlo para Vito Corleone, pero sí con una propuesta muy seductora: programarlo con Taker en el magno show y, si aquello no era suficiente, le garantizaron un lugar en el Salón de la Fama de WWE.

Se especuló con que las viñetas del 2-21-11 se hicieron para su debut, pues eran similares a las que tuvo en WCW para promocionar su lucha de debut como «The Crow» en Starrcade 1997. Haya sido el caso o no, finalmente fue Undertaker el protagonista detrás de las mismas y tras el “no” de la estrella de TNA, tuvo lugar una revancha entre el «Deadman» y Triple H, en el décimo aniversario de su colisión en la noche más importante del año.

En aquella misma entrevista, Sting dio por verídicas las versiones de que le habían ofrecido el tan ansiado mano a mano y la distinción de leyenda perpetua, acotando que se detuvo a pensarlo muy seriamente:

«No diría que era un sensentido, ¡pues no sería verdad! Es un combate de ensueño que a los fans les gustaría ver. Estuvo cerca de ocurrir, pero me alegro de que las cosas hayan sucedido así. Hay muchas variables. No miraré, pero preguntaré más tarde qué ocurrió entre The Undertaker y Triple H».

► Sting da el «sí»… Pero McMahon da el «no»

«The King of Kings» sería otro nexo en esta historia que nunca llegó a ocurrir. En 2014, después de sorprender al mundo y estampar su firma con WWE, Sting obtuvo lo que quería: finalmente McMahon cedió y le ofreció un acuerdo por combate y no a tiempo completo; lo que no logró fue ese enfrentamiento que lo impulsó a garabatear en papel. Porque su idea ante todo era ir contra Taker en Mania y retirarse, como le contó a Bill Apter en 2018:

«Es un combate de ensueño, sin duda, para todos los fans, y fue un combate de ensueño también para mí. Nunca he oído que Undertaker dijera lo mismo, por lo que no sé qué pensaría él. Pero siempre he querido luchar con él, y en cuanto puse mi pie en WWE, e hice mi primera WrestleMania, todavía tenía esperanzas de poder hacerlo. Y quería que mi último combate fuese con Undertaker. Creo que podría haber ocurrido, pero entonces me lesioné.

«Quiero decir, estaba haciendo apariciones puntuales con ellos. Y por entonces dejé claro que quería que mi último combate fuese con Taker. Ya tenían algo pactado con Brock [Lesnar] y Taker, y por alguna razón no pudimos hacerlo, realmente no tengo la respuesta. Quiero pensar que si no me hubiera lesionado durante mi combate con Seth [Rollins], hubiese presionado mucho para llevarlo a cabo en WrestleMania.

«Tú sabes, tenía muchas ideas que desarrollé a lo largo de varias décadas. Basándome en su personaje y mi personaje, y ciertas ideas de cosecha propia. Alguna vez, algún día, alguien hará algo muy guay con personajes similares. Trucos, efectos especiales, hologramas y cosas espectaculares. Tenía algunas ideas que hubieran entusiasmado a la gente. Hubiera combinado mi personaje con el suyo, y creo que hubiese dejado a la gente con la boca abierta. La gente lo hubiera pasado en grande».

► ¿El verdadero motivo detrás del «no»?

Conociendo las formas de McMahon, no sería de extrañar que el ex Presidente le haya negado tan anhelado deseo por el simple hecho de que el propio Sting fuera el primero en rechazarlo… Durante décadas.

Reconocido por no hacerle asco a las viejas asperezas (aún cuando «perdonaba», se cercionaba de no olvidar, por describirlo de alguna manera), no sería la primera vez que una trivialidad se interpusiera en el camino de algo enorme por meras cuestiones de orgullo.

Además, daría la sensación de que el otro protagonista, Mark Calaway, tampoco se moría de ganas de dar vida a este dream match, pues si bien reveló que le hubiera gustado llevarlo a las pantallas, también inquirió que las expectativas eran demasiado altas y ninguno de los dos se encontraba en el mejor estado físico al momento en el que coincidieron en WWE. Por eso no habría hecho fuerzas cuando McMahon descartó la idea.

De todas formas, la pregunta a cuál es el mejor hombre la mejor entidad oscura ya tiene respuesta.