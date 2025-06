La conflictiva relación de Triple H con Alberto del Río: ¿Hay regreso?

Tenemos noticias, conocedor: Triple H nunca va a tener el privilegio de ser el presidente del club de fans de Alberto el Patrón ni visceversa. Es la realidad. Sabemos que ninguno de los dos tiene una opinión demasiada elevada del otro y hay varios episodios que lo prueban. Llegaron a conocerse muy bien y vaya si tuvieron tiempo para sacar sus conclusiones al respecto. Con los años daría la sensación de que las aguas se apaciguaron, pero tras la pérdida del Mega Campeonato a manos de El Hijo del Vikingo el día 31, vuelve a estar en primera plana la conflictiva relación entre estas dos personalidades. ¿En qué quedamos?

Desde ya sabemos que WWE ha escogido a su nuevo luchador emblema en el territorio mexicano y no es El Patrón. Lo que resta responder es si esta determinación, que se antoja llamativa puesto que el potosino sí venía siendo la figura central de la Triple A antes de la adquisición de WWE, tiene alguna conexión con las pasadas diferencias, o si por el contrario es a razón de la edad del ex Campeón de la WWE (48). Cualquiera de las dos opciones suenan viables… O a lo mejor sea una combinación de ambas.

► ¿Hay regreso a WWE?

SÚPER LUCHAS dio la exclusiva hace unos meses acerca de la firma de Del Rio con WWE. Esta aconteció en el contexto de la compra de AAA, y es allí donde se espera que el gladiador se mantenga. Es cierto que la movida del sábado sumada a la ausencia del cartel de Worlds Collide hacen ruido, pero hasta donde llega nuestro conocimiento, no hay indicios de que Del Río vaya a decir adiós en el corto plazo. Incluso, el Wrestling Observer reportó en las últimas horas que dentro de WWE tampoco descartan un regreso del hombre a su vieja empleadora. Y no es un dato menor.

Son noticias bastante esclarecedoras en lo que respecta a sobre cómo andan las cosas. Puede que no le den un papel demasiado protágonico, pero mientras siga haciendo un buen trabajo no se cree que hayan problemas. Y esto, claro, ocurre bajo el aval absoluto de Triple H. Un hombre que aprendió a limar perezas: no hay más que remontarse al caso CM Punk, cuya salida de 2014 se produjo en un cuarto con Vince McMahon y el propio «Cerebral Assassin», donde el nativo de Chicago le recriminó que no quería luchar contra él en WrestleMania —que era el plan—ya que «tú (Triple H) necesitas esa lucha más que yo».

Recordemos además que fue el propio Triple H el que actuó como mediador entre WWE y varias leyendas con las cuales había una notable animosidad que databa de décadas. Bruno Sammartino, Ultimate Warrior y Bill Goldberg suenan como los casos más recordados. De modo que, hasta donde sabemos, realmente no hay resentimientos entre WWE y Del Rio… Aunque con un asterisco: seguramente, la grande norteamericana siga muy de cerca su desarrollo, principalmente en el aspecto actitudinal/profesional.

► La conflictiva relación

Es complicado ignorar el historial entre estos dos. Palabras más, palabras menos, basta investigar los reportes del momento para corroborar que del lado de WWE siempre culparon a Del Río por la decaída personal y profesional de Paige, quien en algún punto fuera uno de los más grandes proyectos de la compañía. Mientras el ex Dos Caras Jr. y la británica fueran pareja, se caracterizaron por tener una relación tóxica que permanentemente les veía ser noticia a raíz de todo tipo de controversias.

La propia amazona, que se puede llamar agente libre y muchos la esperan de regreso allí donde se consagró, prefirió mantener los estresijos de la relación fuera de su nueva autobiografía, alegando que los detalles serían tan explícitos que opacarían al resto del libro. Paige reveló que Stephanie McMahon y Triple H se preocuparon especialmente por contenerla en esos tiempos donde cayó en las adicciones y, debido a distintas cuestiones, llegó a contemplar la posibilidad de quitarse la vida.

Incluso estando ella todavía en WWE (cuando todavía estaban comprometidos), Del Río escupió todo tipo de dardos venenosos contra Triple H en un live que hicieron juntos. Y en un estado de evidente embriaguez, dijo:

«Me recuerdan [refiriéndose a ciertos fans del live] a uno de los jefes en WWE, aquel con esa nariz gigante de m*****, hijos de p***. ¿Saben qué? Estoy cerca de la próxima ciudad, Stamford, y podría hacerle una visita a alguien. Stamford está solo a cuarenta y cinco minutos de distancia. Ahí es donde viven todos esos maricones, ¿no es así? Podría ir hasta allí y golpear en la puerta de cierta persona: ‘Hey, nariz gigante, el del p*** corto.

«Solía trabajar en aquel otro lugar, donde estaba constantemente enojado, odiaba a todos constantemente porque mucha de esa gente eran un puñado de hijos de p***. Especialmente ese de la narizota. […] No estoy ‘quemando los puentes’ porque no planeo volver allí. Fueron ellos los que me volvieron a llamar para regresar a la compañía, pero no voy a hacerlo nunca, nunca, nunca. Estoy muy feliz estando fuera de ese lugar. Fui yo el que renunció a ese lugar, el que no quiso quedarse y permanecer, aún después de que ellos intentaran hacer todo lo posible para que siguiera. Les dije que no, que no quería estar allí.»

Esta fue una de las tantísimas declaraciones que Del Río realizó contra su antiguo jefe. Distinta era la historia con Vince McMahon, a quien nunca dejó de tirar flores. El gladiador declaró que McMahon no perdía oportunidad de decirle que era su rudo favorito de todo el elenco, y era el Chairman aquel que lo apoyó más que nadie tras bambalinas.

Parte del odio que experimentaba el mexicano hacia Triple H tenía que ver con un presunto racismo, o bien actitudes despectivas del ex miembro de DX para con él. Cuando fue despedido en agosto de 2014 luego de abofetear en el backstage a un empleado que le había hecho un comentario racista, El Patrón sintió que no tuvo el apoyo de la empresa, pero más que nada apuntó a Triple H, con quien ya había tenido sus roces en el pasado.

No es la primera vez que el actual Jefe Operativo de la WWE es acusado de racista, pero también es cierto que con el tiempo, la postura de Del Río se fue aflojando y empezó a mostrarse más receptivo a la posibilidad de una vuelta a WWE. Con ello vino, por añadidura, una actitud más amigable con su «enemigo», ese al que llamó «el de la narizota». Y en este sentido señaló que muchas veces lo tildó de ciertas formas por cuestiones de ego propio y de no estar de acuerdo con ser relegado en el cartel, pues no aceptó el argumento de que WWE iba a apostar por otros mercados en lugar del latino.

En los años post-WWE, Del Río siguió siendo actor principal de muchos escándalos de todos los colores… Algunos, increíblemente preocupantes:

A propósito de este último gran escándalo, que fue resuelto cuando la presunta víctima decidió retirar los cargos, estuvo más de un año fuera de la actividad. E incluso después de regresar, un aluvión de críticas se hicieron presentes en redes cuando AEW permitió que sus luchadores compartieran cartel con él en un evento independiente.

Con el tiempo pudo ir limpiando un poco su nombre y, aunque tampoco faltaron las polémicas en la relación, fue perfilado a lo grande por Triple A en los últimos tiempos, adquiriendo el Mega Campeonato y siendo la figura central de la promoción cuando urgía un luchador de renombre. La movida surtió efecto y así se mantuvo hasta que WWE volvió a aparecer en el mapa.

¿Cómo lo encontró este momento? En los últimos años, el luchador ha elogiado a la nueva administración de la gigante norteamericana, siempre con la esperanza de poder regresar allí donde gozó de sus años mozos. Esto dijo en septiembre de 2022, luego de la primera salida de McMahon:

«WWE va estar bien, tienen a Triple H y Stephanie McMahon dirigiendo el negocio y saben todo lo que tienen que saber sobre la lucha libre profesional y también tienen ideas nuevas y frescas. Es decir, tienen todos los secretos. Estuvieron al lado del Padrino de la lucha libre, el Sr. Vince McMahon. Así que han aprendido absolutamente todo lo que necesitan aprender. Además, ya sabes, tienen sus propias ideas, tienen mucho talento, tienen mucho dinero. Por lo tanto, van a seguir haciendo grandes cosas.

«Todo el mundo lo ha visto. Sus índices de audiencia están subiendo. La gente está contenta con el producto. Así que como siempre decimos, los cambios siempre son buenos. Por supuesto, vamos a echar de menos al Sr. Vince McMahon, y nadie será nunca como Vince McMahon. Pero como no pueden hacer las cosas como las hacía él, lo harán de una manera diferente, y tendrán el mismo éxito que él. Diferente. Pero la fórmula está ahí y van a seguir haciendo felices a millones de fans del pro wrestling en todo el mundo».

¿Se viene un regreso de Alberto del Río a la WWE? Su aparición en el programa «Venga de Alegría» gustó en WWE luego de volverse viral y poner el foco en el producto en un momento donde era necesario. Sólo el tiempo (y lo que haga el Patrón) nos dará una respuesta.