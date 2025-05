Cody Rhodes vs. Roman Reigns: su relación y la dinámica en backstage

¿Cody Rhodes es el #1 de WWE? ¿Cuál es la posición de Roman Reigns y la dinámica en backstage en torno al estatus de ambos competidores? ¿Hay disputa por ver quién lleva la batuta? ¿Quién ha hecho mejores números estando la misma posición? Respuestas, respuestas y más respuestas a estas preguntas, aquí, conocedor. Porque el tiempo de ambos en pantalla es muy equitativo, donde hasta por momentos ha sido Reigns el más impulsado, quien en teoría ha cedido su posición como el chico top…

¿Quiere decir esto algo? ¿Peligra el experimento de «La Pesadilla Americana» como el rostro de la WWE? ¿Ha fracasado? Pon atención, pues lo que vas a leer te dejará las cosas muy claras respecto a la posición de ambas Superestrellas en el ranking interno de la oficina. ¡Así están las cosas en backstage! ¡Y nosotros te las contamos!

► Cody, Roman y la dinámica en backstage

Unos pocos meses nos separan del primer aniversario de la histórica victoria de Cody Rhodes en WrestleMania 40 para alzarse como Campeón Mundial Indiscutido de la WWE. Una victoria que cambió el paradigma de la compañía al ser percibido como un paso de antorcha del monarca previo, Roman Reigns, hacia el «nuevo juguete favorito» de Paul Levesque. Una movida que llevaba gestándose tras bambalinas desde mucho antes por razones lógicas de calendario, con un Reigns a tiempo parcial que, naturalmente, había aceptado ceder su posición (y con ello el título con el que cargó por casi cuatro años) para entrar en una fase de menos responsabilidades.

El menor de los hijos de Dusty Rhodes había sido apuntado desde su primer año como el mejor posicionado para tomar esa posición. Aquel 2022 se dedicó a «pagar las cuentas» y pavimentar su camino hacia el estrellato. El combate ante Seth Rollins en Hell in a Cell, donde se subió al cuadrilátero con los pectorales rotos, se consolidó como un punto de inflexión que probó a la oficina que se podía confiar en él como caballo de batalla. La popularidad acompañó y para 2023, a pesar de la determinación de retrasar su consagración por otro año, no había lugar para las dudas: era el hombre indicado.

Tras bambalinas no había divagaciones a propósito de la elección de Rhodes, pero la historia ha demostrado una y otra vez que nada está dicho hasta que los números lo avalen. El hecho de que el ex Vicepresidente Ejecutivo de AEW iba a ser un éxito como el rostro de WWE no era una garantía, y en base a esto fue que la directiva trazó dos posibles caminos para la siguiente WrestleMania, la 41: si todo iba a sobre ruedas y el plan de Cody como el #1 funcionaba… O si la cuestión se descarrilaba y el plan de Cody como #1 no funcionaba.

¿En qué diferían? En esto, según contó Dave Meltzer en una edición de la Wrestling Observer Radio:

«Al 100%, el plan en camino a WrestleMania este año era Cody Rhodes vs. The Rock, según me dijeron. Iba a ser por el People’s Championship.

«En ese momento no se habían comprometido a mantener a Cody con el título mundial por todo un año porque no sabían [cómo iba a funcionar]. Nunca se sabe. La realidad dicta que haberle quitado el título a Cody el año pasado hubiese sido increíblemente estúpido porque no se supone que debas tocar a tu chico top si los negocios van tan bien como están yendo. Pero originalmente, si Cody no llegaba como Campeón a WrestleMania, la lucha iba a ser por el People’s Championship y la creencia era que probablemente iba a ser para unificar el Campeonato de la Gente y el Campeonato de la WWE. Esa era la idea».

► El pedido de Reigns y la relación de ambos

En caso de fracasar, el colchón de respaldo recaía en volver a la figura de Reigns, aunque solamente de forma temporal hasta encontrar sustituto. Recordemos que fue el propio «Jefe Tribal» el que optó por alejarse del lugar como el hombre de la WWE, una plaza muy jugosa, verdad, pero que implica muchas cargas que prefería delegar en esta instancia de su carrera. Las complicadas experiencias con su salud y la cercanía con su familia siempre fueron prioridad para él, de modo que prefirió no ser el #1, pues sabía que de todas formas continuaría siendo uno de los más impulsados de todos modos.

Antes de hacerlo, igualmente, pidió sacar el máximo provecho como el rostro de la empresa en 2023, influenciando en parte en la decisión de no perder la corona en WrestleMania 39 (bajo la creencia de que aún podía sacar más jugo de la historia de The Bloodline), cuando la idea original apuntaba a la coronación inmediata de Rhodes.

También, solo para asegurarnos de desarraigar cualquier posible especulación, la relación entre Rhodes y Reigns es muy amigable y cordial. De hecho, el primero le obsequió tanto a él como a The Rock y Seth Rollins relojes de primera marca con la inscripción «40» en ellos, y que el propio Reigns lució la noche previo a Mania, en la ceremonia del Salón de la Fama.

► Rhodes vs. Reigns: ¿quién es más exitoso?

Pero, ¿qué tan bien está funcionando Rhodes en el puesto de «Chico Top»? ¿Mejor que Reigns? ¿Igual? ¿Peor? Esto reveló Meltzer cuando le tocó abordar el asunto recientemente, involucrando también al predecesor de ambos como la cara de la WWE, John Cena:

«Cody Rhodes ya mostró con los eventos en vivo del último año que está a la altura de Roman Reigns [como la cara de WWE]. No hay duda. Roman Reigns trabajó muy pocos shows no televisados, casi ninguno, Cody trabajó todos los fines de semana y con él el negocio subió muchísimo, incluso en comparación a cuando estaba Reigns. No hay ni siquiera comparación.

«La verdad es que no hay nadie indispensable (Cody podría lesionarse, estar fuera por un año y afectaría un poco a WWE, pero no es indispensable). [Dicho esto] Cody ya probó este último año que es capaz de llevar la batuta. WWE está más que segura en este momento. Siempre tendrán problemas internos, pero problemas de popularidad y marketing, ninguno.

«Cody está cumpliendo con todas las métricas posibles y por haber. Está haciendo un gran trabajo. Creo que es parecido a John Cena y en algunos sentidos es incluso mejor. Por ejemplo, conectando con la gente, siendo un ‘chico bueno’, firmando autógrafos. Ese rol de técnico central de la compañía…

«Es decir, está cortando más tickets de lo que Cena jamás fue capaz. Mucha gente no quiere hacer esa conexión después de un año de ganar el título, pero WWE es mucho más exitosa que cuando estaba Cena. Convocan mucha más gente que cuando estaba Cena. Ahora los mira menos gente, pero todo está tan fragmentado con YouTube y todos estos lugares…

«Pero los shows grandes son mirados por cantidades más de gente que antes. Por lo que sí, todos hablan de lo exitoso que fue Cena y es verdad, lo fue, pero Cody está muy por encima de él en prácticamente todas las métricas».

Entonces, conocedor, podemos confirmar que internamente WWE considera a Rhodes como el #1 y a Reigns como el #2, por más que por momentos alternen protagonismo, así como Stone Cold Steve Austin y The Rock lo hicieron en su momento.