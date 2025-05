¡John Cena casi cambió a rudo en 2012! El plan original

El cambio a rudo de John Cena ha sido la noticia del 2025. Para bien o para mal, el hecho representa un hito histórico y cuanto menos ha sido una constante fábrica de reacciones desde el momento de su concepción. Lo que pocos saben es que lejos está de ser la primera vez que el turn —como se le llama allá por el norte—estuvo en planes para el flamante 17 veces Campeón Mundial en la última década y monedas… Y la ocasión que más se aproximó a la concreción fue en 2012, camino a WrestleMania 28. Prepárate, conocedor, ¡porque hoy te enterarás de todos los detalles!

Para ello debemos ubicarnos en el contexto de otra WWE, una con Vince McMahon aun en el poder y un Cena en pleno apogeo como el espécimen ejemplar de todos los niños y personas de bien. Rivalizaba entonces con un tal Dwayne «The Rock» Johnson y sólo unos meses los separaban de su primer enfrentamiento en la Vitrina de los Inmortales. En estas circunstancias es que, cuando el equipo creativo extendió la propuesta innovadora, McMahon se vio tentado… Al punto de dar el sí. ¿Y qué pasó? Esto…

► ¡John Cena casi cambió a rudo en 2012!

Este es un extracto del artículo “U Can’t See It” de la Revista Digital CuadrilateroTops.com sobre el heel turn original de John Cena que nunca ocurrió y su cocina detrás de escena, incluidas las otras veces que WWE contempló cambiarlo de bando, quién era candidato a reemplazarlo como el top babyface y por qué el plan fue abortado.

Puedes leer la revista completa (que incluye la nota) en el más moderno formato flipbook aquí. A continuación, el extracto:

«‘A fines de 2011, McMahon ordenó avanzar con el operativo heel turn de John Cena. Pidió ideas al equipo creativo y tan pronto se sintió cómodo con algunas de ellas, se encargó de deslizar la posibilidad al propio luchador, expectante por descubrir con qué actitud la acogería. Para su sorpresa, se mostró receptivo y sin quejas: ‘Deslizamos algunos posibles escenarios e, increíblemente, Cena estuvo de acuerdo con ellos’, ilustró el ex creativo Kevin Eck en el PWTorch podcast en 2017.

«Brian Gewirtz, reconocido ex head writer de WWE que entonces trabajaba como el escritor personal de The Rock, acotó a Cheap Heat: ‘Cena nos dijo: ‘Bien, escuchen, ¿quieren cambiarme a heel? Si eso es lo que Vince dice que quieren que haga, lo voy a hacer. Pero para que sepan, voy a hacerlo siendo un heel a fondo’. John estaba convencido sobre cómo quería mostrarse. Nos dijo que no iba a haber nada de ‘oh, es un heel divertido, un heel cool que le guiña el ojo a la audiencia’. Quería ser un heel sin tapujos, ese era su deseo’.

«Con gran parte del mapa de su futura empresa ya dibujado en el plano mental, Cena se movilizó en tiempo récord para convertir a su nuevo yo en una realidad: mandó a confeccionar un atuendo inédito que contrastase cual día y noche con su antiguo look: ‘Mira, en su momento no estuve preparado para la Ruthless Agression, y desde ahí me aseguré que esa iba a ser la última vez que no iba a estar preparado para cualquier cosa’, siguió diciéndole a Chris Van Vliet. ‘Conseguí un nuevo atuendo. Tenía siete camisetas nuevas: siete singlets (camisetas sin mangas a pecho y cuello descubierto), con batas de boxeador para la entrada. Ya tenía las botas guardadas, así que las desempolvé’.

«Y ojo a este dato: en 2017, el usuario de Reddit conocido como Drep_Reaper realizó un descubrimiento que, de haber dado en el clavo, podría hasta calificar como ‘histórico’. En su posteo, publicado en el popular r/SquaredCircle, este usuario hizo eco de un reporte de diciembre del 2011 donde el portal WrestlingInc anoticiaba sobre cómo WWE había registrado el término Fear My Name, probablemente para un ‘nuevo luchador’. La conexión reveladora aparece cuando, más adelante en el tiempo, vemos un extracto del episodio 15 de la tercera temporada (emitida en 2015) del reality show Total Bellas. En él, Cena va adonde Nikki Bella con un atuendo a lá luchador olímpico. Un singlet, con botas… Y la inscripción Fear My Name. Sobra añadir que nunca nadie usó ese término en WWE. ¿Pista concluyente o simple casualidad?».

► La decisión se tomó en medio de mucha tensión

La pésima relación que Cena mantenía con The Rock en ese momento iba más allá de las pantallas. El odio era mutuo y legítimo, llegando al punto álgido por estas épocas, con un incidente donde tras bambalinas se percibió que Cena «se pasó de la raya» y dejó a The Great One tartamudo de descolocado. Sin embargo, la guerra de los egos, los celos y hasta las decisiones creativas dejaron varios episodios detrás de escena que alimentaron a esa distancia entre ambas estrellas…

