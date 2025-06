R-Truth se despedirá de WWE cuando termine su contrato

El veterano luchador R-Truth, anunció el 1 de junio su salida de WWE a través de una emotiva publicación en redes sociales. Agradeció a la empresa y a sus fanáticos por acompañarlo en su trayectoria. Su salida marca el fin de una era para uno de los personajes más carismáticos y queridos del entretenimiento deportivo.

Im sorry to inform you all. I just got released from WWE. I want to thank WWE for the ride, but MOSTLY I want to thank each and EVERYONE OF YOU who was along for the ride, Thank you for all the love, support, and appreciation you have given me over the years. Thank you 🙏🏾

— Ron Killings (@RonKillings) June 1, 2025