¿Cuántas apariciones le quedan a John Cena en WWE?

Es un buen momento para detenernos a revisar las apariciones que ha hecho John Cena hasta ahora y las que tiene por delante en su gira de retiro de la WWE. Recordemos que a principios de año se adelantó que el actual Campeón Indiscutible haría un total de 36 apariciones antes de poner punto y final a su carrera.

► 14 apariciones hechas

4 de enero: Estreno de WWE Raw en Netflix (Los Ángeles, California)

Estreno de WWE Raw en Netflix (Los Ángeles, California) 1 de febrero: WWE Royal Rumble (Indianápolis, Indiana)

WWE Royal Rumble (Indianápolis, Indiana) 1 de marzo: WWE Elimination Chamber (Toronto, Ontario)

WWE Elimination Chamber (Toronto, Ontario) 17 de marzo: WWE Raw (Bruselas, Bélgica)

WWE Raw (Bruselas, Bélgica) 24 de marzo: WWE Raw (Glasgow, Escocia)

WWE Raw (Glasgow, Escocia) 31 de marzo: WWE Raw (Londres, Reino Unido)

WWE Raw (Londres, Reino Unido) 18 de abril: WWE SmackDown (Las Vegas, Nevada)

WWE SmackDown (Las Vegas, Nevada) 20 de abril: WWE WrestleMania 41 – Domingo (Las Vegas, Nevada)

WWE WrestleMania 41 – Domingo (Las Vegas, Nevada) 21 de abril: WWE Raw (Las Vegas, Nevada)

WWE Raw (Las Vegas, Nevada) 25 de abril: WWE SmackDown (Fort Worth, Texas)

WWE SmackDown (Fort Worth, Texas) 9 de mayo: WWE SmackDown (Dayton, Ohio)

WWE SmackDown (Dayton, Ohio) 10 de mayo: WWE Backlash (San Luis, Misuri)

WWE Backlash (San Luis, Misuri) 24 de mayo: WWE Saturday Night’s Main Event

WWE Saturday Night’s Main Event 30 de mayo: WWE SmackDown (Knoxville, Tennessee)

► 11 apariciones futuras confirmadas

7 de junio: WWE Money in the Bank (Los Ángeles, California)

WWE Money in the Bank (Los Ángeles, California) 9 de junio: WWE Raw (Phoenix, Arizona)

WWE Raw (Phoenix, Arizona) 13 de junio: WWE SmackDown (Lexington, Kentucky)

WWE SmackDown (Lexington, Kentucky) 20 de junio: WWE SmackDown (Grand Rapids, Míchigan)

WWE SmackDown (Grand Rapids, Míchigan) 27 de junio: WWE SmackDown (Arabia Saudita)

WWE SmackDown (Arabia Saudita) 28 de junio: WWE Night of Champions (Arabia Saudita)

WWE Night of Champions (Arabia Saudita) 8 de agosto: WWE SmackDown (Montreal, Quebec, Canadá)

WWE SmackDown (Montreal, Quebec, Canadá) 22 de agosto: WWE SmackDown (Dublín, Irlanda)

WWE SmackDown (Dublín, Irlanda) 29 de agosto: WWE SmackDown (Lyon, Francia)

WWE SmackDown (Lyon, Francia) 31 de agosto: WWE Clash in Paris (París, Francia)

WWE Clash in Paris (París, Francia) 11 de octubre: WWE Crown Jewel: Perth (Perth, Australia)

Así que quedan otras 11 que todavía no se han dado a conocer. También es momento para celebrar que aún no se han cumplido la mitad de ellas, porque a medida que vayan quedado atrás nos vamos a ir poniendo más y más tristes por el adiós del «Greatest of All Time». No te pierdas ahora su última aparición en WWE: