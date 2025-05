Bronson Reed hizo su sorprendente regreso durante el reciente WWE Saturday Night’s Main Event, donde se alió con Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker, haciendo aún más temible al grupo, acabando con CM Punk y Sami Zayn luego de concluido su combate. Evidentemente, Heyman puede ser considerado como la mente maestra detrás de este nuevo grupo que busca dominar en Monday Night RAW.

► ¿Seth Rollins, el nuevo «Jefe tribal»?

El ex escritor en jefe de la WWE, Vince Russo, habló en la reciente edición de su podcast RussosBrand.com, acusando a la WWE de narrativa floja y criticando duramente el rol actual de Heyman. Russo analizó las recientes decisiones creativas de la WWE, empezando por el trío Bloodline entre Heyman, Reigns y CM Punk, alegando que se ejecutó para generar expectación en el público sin una verdadera continuidad, y además, criticó también el hecho de volver a colocar a Heyman en un terreno conocido, con un líder (Rollins) y dos acompañantes de relevancia, similar a lo que ya vivió en The Bloodline.

«Entonces, ¿qué es lo que genera expectación? ¿Qué es lo que genera expectación, hermano? Llegamos al gran trío y la expectación es que Heyman ataca a Reigns y CM Punk. Ese es el gran éxito, hermano».

«Ya pasaron seis semanas. Seis semanas. Aún no hemos recibido una explicación de por qué Heyman traicionó a CM Punk. Eso no se ha abordado. No ha habido una entrevista entre ambos. Nunca se explicó.

¿Por qué nunca se explicó, hermano? Porque es la misma situación con Cena. Ay, hermano, Cena se volverá rudo. Rock le dará esto. El golpe. Heyman traicionará a CM Punk. El golpe. No hay explicación, hermano, porque no tiene sentido. Así que ni siquiera intentan explicarlo.»

“Esto es lo que va a hacer Heyman ahora, hermano. Vamos a sacar el viejo libro de jugadas. Vamos a repetir la jugada de Bloodline. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Estamos repitiendo la jugada de Bloodline.”

“Ahora veamos a Bron Breakker y Bronson Reed, hermano. Ya le pusieron el cinturón a Bron Breakker un par de veces. La gente ya está ladrando. Este tipo no tiene ningún problema en hacer una promo. Ningún problema en absoluto.”

“Ben, Bronson Reed se estaba recuperando de haber arrasado con todos antes de lesionarse. Se estaba recuperando. Pero ahora es: ‘Pónganme con él. Yo lo recuperaré’.”

“No tiene ningún sentido que Seth Rollins, quien casi fue asesinado por Bronson Reed, ahora acepte que Bronson Reed vuelva a ocupar su puesto.”

“Esa historia debería haber sido así: si eres el sabio, tomaste esa decisión sin decirle a Rollins. Luego, cuando Bronson Reed hace eso en el PPV, Rollins, en cuanto lo ve, va a por él. Y Paulie intenta separarlos, y Rollins dice: ‘¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo?’”

“Paulie tomó la decisión de traerlo sin que Seth Rollins lo supiera. Ben, ¿adivina qué? Ahora tenemos una historia. Ahora el sabio tiene que ponerse a trabajar y convencer a Seth: ‘No, hermano, lo necesitas. Tienes que dejar todo esto de lado’. Bla, bla, bla.”