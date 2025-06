La UFC está que arde: estrellas, sangre nueva y combates que hacen vibrar

La UFC no para de crecer. Lo que empezó como un torneo medio clandestino en los 90 se ha convertido en un fenómeno global que no tiene pinta de frenar. Hoy en día, hasta tu primo que solo veía fútbol ahora sabe quién es Sean O’Malley o ha escuchado hablar de Alex Pereira. Y no es para menos: las carteleras vienen cada vez más cargadas, con peleas que no solo son buenas, son puro fuego.

Y claro, con tanta adrenalina en juego, también crece el interés por lo que pueda pasar en el octágono. Cada evento es una ruleta, y mucha gente sigue con atención lo que dicen las estadísticas, los pronósticos y, cómo no, cualquier casa de apuestas que te tire una pista de quién llega con ventaja. Spoiler: a veces ni eso sirve, porque las sorpresas están a la orden del día. Jon Jones sigue en lo más alto del radar, pero con la UFC nunca se sabe. Puede que el favorito caiga como un saco de papas en el primer asalto.

Ahora bien, si hablamos de dominio puro, no se puede dejar fuera a Islam Makhachev. El tipo es una máquina. Su grappling es asfixiante y, encima, cada vez pega más duro. Para muchos ya es el nuevo Khabib, aunque él quiere escribir su propia historia, sin vivir en la sombra de nada ni de nadie. Y la verdad, lo está consiguiendo. Cada defensa de título que hace, deja menos dudas sobre quién manda en los ligeros.

Por otro lado, está Sean O’Malley. Ese sí que sabe cómo llamar la atención. Con sus pelos de colores y esa cara de que se acaba de levantar de una siesta, entra al octágono y te mete una zurda que te manda al lobby del hospital. Más allá del show, ha demostrado que pertenece a la elite. Sus peleas combinan técnica con puro espectáculo, y eso, en esta era, vale oro.

Alex Pereira también merece un párrafo aparte. Este brasileño no anda con rodeos. Sube de división, cambia de rival, da igual: entra, suelta una bomba y a dormir. Su historial en kickboxing le da una ventaja brutal en el striking, y lo está aprovechando al máximo. Ya sea en peso medio o semicompleto, es uno de esos que no te puedes perder, porque cualquier round puede ser el último.

Y esto no se detiene. La UFC tiene en el calendario eventos programados en Las Vegas, Abu Dabi y Nueva York, con peleas que ya están haciendo ruido. McGregor amenaza con volver (una vez más), Ilia Topuria está a un par de victorias de volverse el nuevo niño mimado de la afición, y todos se preguntan si Amanda Nunes dará la sorpresa y regresará al ruedo.

Así que sí, la UFC está en su mejor momento. Cada evento es una montaña rusa. Te emociona, te sorprende, a veces te deja gritando frente a la pantalla o lamentando una decisión de los jueces. Pero aburrirte, lo que se dice aburrirte… eso nunca pasa.