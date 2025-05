► CM Punk consideró ir a TNA antes de su regreso a WWE

Pareciera que el escándalo que desembocó en el despido de CM Punk de All Elite Wrestling hace casi dos años hubiese ocurrido algo así como diez. La imagen que el oriundo de Chicago emanaba en la compañía de los Khan es la noche y el día en contraste con la que expone por estos días en WWE. Es hasta chistoso volver en el tiempo y recordar que una de las condiciones (cláusulas) que se le impuso para regresar, consistía en que a la primera de polémicas en los vestuarios, sería desempleado y con causa justificada.

Sin embargo, quitando de en medio el «periódico del lunes», en su momento se dudaba seriamente la posibilidad de que Punk hiciera la vuelta a WWE. Y esto por motivos que sobra mencionar, pero que vamos a mencionar de todos modos: no solo se había ido envuelto en polémica y muy peleado con Triple H, sino que también había prometido no retornar y hablado pestes de la gran W mientras fue considerado all elite. De hecho, en esos tiempos figuraba en la lista negra y fue obligado por Vince McMahon a retirarse del edificio cuando visitó a algunos colegas en 2023.

► Los detalles de la negociación

Con todo este contexto, resulta lógico que una vez dejó la empresa radicada en Jacksonville (o «lo dejaron»), predominara la incertudumbre respecto a su futuro. Y así surgió TNA.

En una nota que SÚPER LUCHAS publicó en septiembre de 2024, ya habíamos hecho eco de que conversaciones habían acontecido entre Punk y la promoción que alguna vez lo acogió. Entonces, reportamos lo siguiente:

«Durante un episodio reciente de Talk is Jericho, Scott D’Amore [entonces Presidente de TNA] reveló que, aunque no tienen el poder financiero de WWE o AEW, hizo ofertas a dos grandes estrellas de la lucha libre a fines de 2023. Confirmó que extendieron ofertas tanto a CM Punk como a Will Ospreay, quien eventualmente terminó en AEW tras su exitoso paso por NJPW. D’Amore explicó que, si bien operan con un presupuesto establecido, también consideraron el posible impacto en los ingresos de contratar talentos de alto perfil, y señaló que tales movimientos podrían alterar significativamente su modelo financiero.

«‘Está documentado, le hicimos una oferta a CM Punk, le hicimos una oferta a Will Ospreay. Está tu presupuesto, y luego están los que rompen el presupuesto y que tienen ingresos asociados. Por ejemplo, aquí está el presupuesto con el que estás trabajando, tu sobre de ingresos, y luego, en un nivel superior, dices: ‘Está bien, si hacemos este movimiento, todo este modelo de ingresos cambia’”.

► CM Punk consideró ir a TNA antes de su regreso a WWE

Ubicándonos nuevamente en tiempo y espacio, el ahora ex Presidente y actual promotor de Maple Leaf Wrestling, el mismo D’Amore, vuelve a ser portavoz de las noticias. Pero esta vez, el ejecutivo reveló qué tan cerca estuvo Punk de dar el sí. Y vaya si sorprendió con su testimonio:

«No fue un secreto que intenté fichar a Punk en TNA luego de que las cosas no funcionaron con AEW. Sabía que había que hacer mucho trabajo para convencerlo, era consciente de que le estaba pidiendo que luchara en lugares más pequeños de lo que acostumbraba. Y él me escuchó. Estaba interesado. En ningún momento me hizo sentir que TNA era demasiado pequeña para él; se manejó de la forma en que un profesional se maneja».

«Interesado» no significa que haya estado «cerca», desde luego. Dicho lo cual, hubiese sido interesante ver cómo hubieran evolucionado las charlas en el caso de que WWE no le hubiese abierto las puertas. Con todos los puentes «quemados» en los Estados Unidos (siempre quedaba Japón), la chance de recalar en TNA no hubiese sonado tan alocada.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que uno de los motivos que llevaron a que D’Amore dejara la conducción de TNA fue, justamente, debido a que pretendía que Anthem, la empresa madre, les pasaran más dinero para hacer contrataciones de alto calibre, creyendo que de esta manera podrían recuperar la inversión atrayendo a más aficionados. Por supuesto, en Anthem no lo veían así.

De este modo, Punk se suma a una lista muy extensa de grandísimos nombres que contemplaron recalar en TNA, entre los que se encuentran Brock Lesnar, Paul Heyman, Seth Rollins, Rey Mysterio, Jim Ross, AJ Styles (antes de firmar con WWE), entre muchos otros.

