En las últimas semanas, Kairi Sane ha estado en los titulares sobre su situación en la WWE. Según lo informado por primera vez por Dave Meltzer, la superestrella de 31 años regresará a Japón pronto, especulándose con un posible retiro de los encordados, e incluso surgió la idea de que se convierta en embajadora de la WWE en Japón, lo cual sería una estrategia de la compañía para su expansión en el continente asiático.

A pesar de que hubo otro reporte donde WWE le había ofrecido a Kairi Sane un nuevo contrato para convencerla de que se quedara con la compañía, en un reciente artículo publicado por Tokyo Sports, se revelaba de que Kairi Sane tendría su última aparición con WWE en SummerSlam:

«Kairi Sane también comunicó a sus vecinos su intención de regresar a Japón, y ya se rumoró a comienzos de año que volvería. Sin embargo, es poco probable que deje completamente WWE [...] Aunque no queda claro de qué forma lo hará, parece que habrá un anuncio en el festival veraniego "SummerSlam" (23 de agosto). WWE Japan dijo al respecto, "No hemos recibido información alguna"».

Inevitablemente, lo anterior tendría cierta relación con el reto que "The Pirate Princess" lanzó a Asuka en el más reciente RAW Talk, el cual podría concretarse si Asuka retenía el Campeonato Femenil Raw anoche en Extreme Rules 2020, cosa que en efecto sucedió, aunque luego de algunas horas de controversia luego del final del encuentro entre La emperatriz del mañana y Sasha Banks.

► Este lunes podría ser la última aparición de Kairi Sane en WWE

En el episodio de Monday Night Raw del lunes pasado, Kairi Sane y Asuka volvieron a unirse y desafiaron a Sasha Banks y Bayley por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. The Kabuki Warriors quedaron cortas en su intento, luego de que Banks aplicara el Bank Statement sobre Kairi Sane.

Ahora, en medio de los rumores respecto al futuro de Kairi Sane, PWInsider ha informado que la grabación de la WWE de hoy será la última de Kairi Sane, ya que coincide con su fecha final con la compañía. El informe también señala que Sane se va de WWE en buenos términos y que seguirá siendo parte de la familia extendida de la WWE. De ser así, la veríamos en televisión esta noche y quizás la siguiente semana, asumiendo que logren grabar dos episodios este lunes.

La última aparición de Kairi Sane fue anoche en The Horror Show at Extreme Rules cuando acompañó a Asuka en su lucha titular contra Sasha Banks; sin embargo, no pudo ayudar a su compañera, toda vez que fue puesta fuera de circulación por Bayley luego de que la Pirate Princess intentara impedir que Bayley interfiriera en el desarrollo de la contienda.