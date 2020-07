El día que LA Park se volvió leyenda: Hace 22 años y luego de un camino muy empedrado, se lograba llegar a la función llamada: La Revolución del Norte, promocionada por César Johnson, donde el atractivo principal era la lucha de máscara contra máscara entre Pierroth y el en ese entonces La Parka, hoy LA Park.

Aquella ocasión, muchas situaciones impedían que el clima fuera el ideal para la función. Principalmente la situación legal que LA Park atravesaba con AAA por los derechos del nombre. Aunado a esto, LA Park, quien era uno de los latinos más exitosos en WCW, había sufrido una lesión de parte de Goldberg, lo cual lo tuvo a punto de cancelar el evento.

Nuestra querida compañera Valerie Richter nos recuerda en este video parte de lo acontecido aquella noche en Nuevo Laredo:

Posted by Valerie Richter Luchalibre on Monday, July 20, 2020

"Hoy, 20 de julio, hablaremos de una de las luchas de apuestas más polémicas de la historia de México. La que sostuvieron un día como hoy, pero del año 1998 Pierroth y LA Park en la plaza de toros Lauro Longoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

"Muchos dimes y diretes hubo detrás de la lucha que fue definida por los promotores como 'La Revolución del Norte', pues desde un cambio de fecha de manera anticipada (del 27 se movió al 20 de julio) y los problemas legales que atravesaba LA Park en ese entonces con AAA, los cuales eran reforzados por Arturo Rivera que en las transmisiones de la Caravana decía abiertamente que la lucha entre Pierroth y LA Park estaba más que arreglada, y que el perdedor sería el huesudo, dando a mencionar su nombre de pila, hasta entonces no conocido.

"Aunado a esto, LA Park se había lesionado luchando contra Goldberg en WCW, y muchos medios ponían en duda sus capacidades para el encuentro.

"LA Park había declarado a SÚPER LUCHASunos días antes que era 'el compromiso de mi vida profesional', reconocía su lesión, pero también no se rajaba al compromiso: 'Yo no le saco a ningún compromiso. Ya firmé y di mi palabra. Yo me juego la máscara con Pierroth a como dé lugar. No tengo miedo, ya acepté y ahora me aguanto.' Dijo el huesudo.

"En la cobertura de esa función, el enviado especial de SÚPER LUCHAS, Julio César Rivera describió el combate así:

“¡COLOSAL BATALLA…! Y el adjetivo se queda corto, pues no hay palabras para describir lo que se vivió en la bien llamada ‘Revolución del Norte’…

“La guerra del fin de siglo, la lucha más importante antes de terminar el milenio, por fin se llevó a cabo. Dos grandes: La Parka y Pierroth, expusieron sus cotizadas incógnitas, y aunque uno debería por obligación perder, ambos contendientes ofrecieron su vida en esta batalla, y por lo tanto, merecen el reconocimiento y aplauso de toda la afición mexicana. El tempestuoso ‘bocazas’ esta noche calló su carcajada. Perdió, sí, pero con toda dignidad y esfuerzo. Y como el mismo dijo y reconoció: ‘Me ganó un grande, que en esta ocasión fue mejor que yo’.

"Todo el mundo conoció el rostro de Norberto Salgado, de 40 años en ese entonces, y comenzó a redimensionarse a niveles de leyenda, la carrera de LA Park."