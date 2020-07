A comienzos de este mes, conocimos vía Dave Meltzer una noticia reveladora acerca del futuro de Kairi Sane.

«Sane, de 31 años, volverá a Japón para estar con su esposo. Esto estaba planeado desde hace un tiempo y la compañía lo sabe desde mayo, si no antes. Jax lesionó legítimamente a Sane lanzándola hacia las escaleras del ring cuando estaba demasiado cerca de ellas como para controlar el golpe, en un combate de Raw grabado el 26 de mayo [...]»

No obstante, como también señaló Meltzer, esta salida no se daría de manera inmediata, sino que en teoría, debía consumarse tras una historia de retiro causada por una rival sin determinar que a su vez llevara a una venganza de Asuka contra esta en SummerSlam 2020. Planes que se desconocen si siguen vigentes tras la destitución de Paul Heyman como director ejecutivo de Raw.

► El potencial adiós de Kairi Sane en SummerSlam 2020

Y hoy, "The Biggest Party of the Summer" vuelve a aparecer ligada a Sane, en un artículo publicado por Tokyo Sports.

«[Sane] también comunicó a sus vecinos su intención de regresar a Japón, y ya se rumoró a comienzos de año que volvería. Sin embargo, es poco probable que deje completamente WWE [...] Aunque no queda claro de qué forma lo hará, parece que habrá un anuncio en el festival veraniego "Summer Slam" (23 de agosto). WWE Japan dijo al respecto, "No hemos recibido información alguna"».

Inevitablemente, conecto estas informaciones con el reto que "The Pirate Princess" lanzó a Asuka en el más reciente RAW Talk. Según la vía trazada por la conversación que ambas mantuvieron, y promocionada a posteriori por WWE, si Asuka retiene el Campeonato Femenil Raw el domingo en Extreme Rules 2020, se enfrentará a Sane en SummerSlam 2020.

¿Prepara pues WWE una despedida para Sane con un último combate junto a su compañera y amiga Asuka? El medio talkSPORT reveló que la gladiadora estaba considerando una oferta reciente de renovación de McMahonlandia, pero lo cierto es que lo trazado hasta ahora apunta a que veremos por última vez sobre a Sane sobre un ring de la empresa en SummerSlam 2020.