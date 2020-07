Colby Covington critica a Jorge Masvidal por solicitar revancha con Kamaru Usman

Colby Covington tiene algunas palabras de elección para Jorge Masvidal, quien recientemente solicitó una revancha con el campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman.

Masvidal desafió a Usman por el título de peso welter de UFC en UFC 251 a principios de este mes. Aceptó la pelea con seis días de anticipación, reemplazando al enemigo originalmente programado de Usman, Gilbert Burns, quien dio positivo por COVID-19.

A pesar de la falta de tiempo que tuvo que prepararse para la pelea, Masvidal presentó una sólida actuación contra Usman, sobreviviendo los 25 minutos asignados con el campeón, pero finalmente perdió una decisión unánime.

Desde que perdió esa pelea por el título a corto plazo, Masvidal ha expresado su deseo de una revancha con Usman, esta vez con un campamento de entrenamiento completo para prepararse. Colby Covington no está impresionado por esa solicitud.

" Es patético que esté ahí afuera pidiendo una revancha. Perdió cada round, amigo, fuiste destruido. Gané tres rounds con 'Marty Fakenewsman', no estás en mi nivel, Jorge, y lo sabes. En el fondo, puedes decir lo que quieras a los medios y hablar todo eso antes, adivina qué, ya no estoy en el American Top Team, podríamos hacer esto en cualquier momento”.

Si bien Covington no cree que Jorge Masvidal merezca una revancha con Usman, afirma que en realidad no vio todo el enfrentamiento, porque se quedó dormido.

"Quería mirar, pero luego me quedé dormido. Fue muy aburrido, fue un abrazo festivo y estuvieron jugando todo el tiempo. Esa no fue una pelea real. Las acciones de 'Marty Fakenewsman' cayeron en esa pelea. Definitivamente es el peleador más aburrido en la historia del UFC y descubrimos todo lo que dije todo el tiempo: 'Street Judas' Masvidal es todo bombo. Tenía sus 15 segundos de fama, sus 15 segundos de fama han terminado. Golpeó un rayo en una botella, pero descubrimos lo que todos sabían. No es un peleador completo, quedó expuesto”.