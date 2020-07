Esta noche durante el PPV The Horror Shot at Extreme Rules 2020 ocurrió algo bastante inesperado: Asuka aplicó su Green Mist sobre la cara del árbitro, y esto fue aprovechado por Bayley para atacarla con el título; y además, le quitó la camisa al réferi, se la puso y realizó el conteo de tres, para luego tomar el título y ordenarle al de la campana que la hiciera sonar. Sin embargo, no hubo anuncio oficial, aunque La Jefa se fue con el título, y surgió la controversia respecto a si era o no la campeona Raw.

► WWE confirma que Asuka es la campeona Raw

Al menos Sasha Banks y Bayley se fueron contentas y posando con todos los oros de la división femenil (sin contar NXT). Así lo hizo saber La Jefa en su cuenta de Twitter posterior al encuentro.

"¡Oficialmente haciéndonos cargo de toda la compañía! jajajajajajaja"

Y surgió la controversia, ¿Es o no Sasha Banks la Campeona Raw?. Al parecer, ni ella ni Bayley quisieron hablar del tema, ya que al intentar ser entrevistadas después de su encuentro, La Jefa simplemente dijo: "Ni siquiera lo menciones, lo hablaremos mañana, ¡Vamos a celebrar!"

Sin embargo, a pesar de ese momento de euforia, WWE se ha pronunciado al respecto de la polémica situación, e indicó en su sitio oficial de que la victoria de Sasha Banks es "no oficial", y por lo tanto, ratifica a Asuka como la Campeona Raw. He aquí el comunicado oficial:

"En un sentido literal, Sasha Banks salió de The Horror Show en WWE Extreme Rules con el Campeonato Femenil Raw, pero no sin controversia.

The Boss fue extra ruda desde el principio, desplegó una llave a los dedos y usó otras variedades de rendición precisa de extremidades para sofocar a Asuka. Una contienda de ida y vuelta en el borde del ring resultó especialmente grave para Asuka, que fue golpeada de espaldas contra el plexiglás. Sin embargo, la consiguiente Frog Splash de Banks solo generó un recuento de dos.

Sin embargo, la palabrería característica de Banks resultó costosa, y ella recibió golpes brutales de The Empress of Tomorrow antes de ser arrojada a la lona con varios suplexes alemanes.

Mientras tanto, Kairi Sane sintió la ira de Bayley en el exterior, cayendo con un Bayley to Belly. La distracción de Bayley del árbitro hizo que no viera a Banks rindiéndose ante Asuka, y el oficial fue cegado por el Green Mist de Asuka que iba dirigida a Banks.

Con el árbitro incapacitado, Bayley golpeó a Asuka con uno de los títulos y se puso la camisa del árbitro para contar hasta tres en favor de Banks, aclamando de manera no oficial a su compañera como la vencedora y huyendo con el Campeonato Femenil Raw."

El mismo sitio web confirma que todavía Asuka es la campeona Raw. De hecho, se puede verificar que el único cambio titular que ha actualizado es el del Campeonato de Parejas SmackDown, donde ya aparecen Cesaro y Shinsuke Nakamura como los nuevos monarcas. Por lo tanto, podemos decir de que Sasha Banks solo tiene "prestado" el título.

Veremos qué tienen que decir mañana Sasha Banks, Bayley, y desde luego, Asuka, en Monday Night Raw. Lo único de lo que podemos estar seguros es que esta rivalidad no ha terminado y una revancha es más que segura.