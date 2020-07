¿Sasha Banks nueva Campeona Raw? Bayley hizo de réferi

¿Sasha Banks nueva Campeona Raw? Esta noche durante el PPV The Horror Shot at Extreme Rules 2020 ocurrió algo bastante inesperado: Asuka aplicó su Green Mist sobre la cara del árbitro, y esto lo aprovechó Bayley para atacarla. Pero lo sorprendente fue que Bayley le quitó la camisa al réferi y realizó el conteo de tres, para luego tomar el título y ordenarle al de la campana que la hiciera sonar. Sin embargo, no hubo anuncio oficial, por lo que Sasha tiene el título, pero la decisión no es oficial.

► ¿Sasha Banks nueva Campeona Raw? Parece que no es oficial

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 6- Campeonato Femenil Raw: Asuka vs. Sasha Banks

Kairi Sane y Bayley están afuera del ring acompañando a sus compañeras.

Suena la campana y ambas forcejean en el centro del ring. Momentos después, Sasha Banks logra el dominio inicial, y luego de enviar a Asuka a la lona, buscar rápidamente el Bank Statement, pero Asuka se libera. Patada y Meteora de Sasha Banks le representa otra cuenta de dos para La Jefa.

Luego de varias cuentas de dos, Asuka consigue aplicar el Armbar, pero Sasha llega rápidamente a las cuerdas. Luego, le toma el brazo y la envía a la lona.

Sasha busca repetir la maniobra, y Asuka la recibe con una patada y Sasha sale del ring.

Al volver Sasha, Asuka la recibe con su golpe de cadera y vuelv a salir.

Afuera del ring, Sasha Banks buscaba el Sunset Flip y recibe una patada y un rodillazo por parte de Asuka. Luego, es devuelta al ring, y Asuka va por el Asuka lock, pero Sasha la envía contra el esquinero. Luego cubre para una cuenta de dos segundos.

Sasha domina con una palanca al brazo, pero la campeona no se rinde. La retadora logra una cuenta de dos en el proceso.

Sasha sigue castigando a Asuka contra el esquinero, la acomoda y con un doble rodillazo y Asuka cae a la lona; luego, conecta la misma maniobra, pero ya desde lo alto, consigue una cuenta de dos.

Sasha sigue castigando el brazo de Asuka, pero esta se libera con varias patadas. Sasha bloquea una de ellas, pero Asuka la derriba con un golpe de antebrazo. Sin embargo, falla una embestida y Sasha la recibe con un doble rodillazo y ambas caen.

Asuka falla otro golpe de cadera y Sasha aprovecha y la castiga al borde del ring. Asuka resiste, pero eventualmente es llevada y estrellada contra el plexiglas.

Sasha devuelve a Asuka al ring y conecta un Frog Splash y logra una cuenta de dos. Casi de inmediato, Consigue el Bank Statement y Asuka llega a las cuerdas.

Asuka se libera y luego de forcejear nuevamente en el borde del ring, Asuka consigue un suplex y otra cuenta de dos. Segundos después, Asuka consigue otro Suplex y varias patadas y consigue nuevamente una cuenta de dos.

Otro suplex y otro Hip attack y otra cuenta de dos en favor de Asuka. Bayley luce preocupada. Asuka busca atacar desde el aire, pero falla el Dropkick y Sasha la derriba con un rodillazo y logra una cuenta de dos.

Las contendientes están nuevamente sobre la cuerda superior y Sasha envía a Asuka hacia abajo. Asuka regresa y aplica un super Suplex alemán, pero aterriza de mala manera sobre su rodilla, la cual le hace una mala pasada en su siguiente ofensiva, ya que resbala y cae sola.

El réferi chequea a Sasha, pero ella insiste en seguir y ambas forcejean. Asuka busca el Asuka lock, pero Sasha resiste. Bayley interfiere y Kairi Sane contrarresta, aunque termina siendo rematada con un Bayley to Belly y queda fuera.

En el ring, Luego de intercambiar cuentas de dos, Asuka conecta un Asuka lock y Sasha se rinde, pero el réferi no ve. Bayley interfiere y el réferi la ve y le dice que no puede ingresar. Asuka patea a Bayley y luego y ambas caen.

Sasha se preparaba para atacar a Asuka con el título, pero el réferi le advierte. Asuka prepara el Green mist, pero Sasha se esquiva y el réferi es quien recibe el rocío. Sin embargo, Asuka la somete a Sasha con el Asuka lock, pero Bayley interfiere y la golpea con el título.

Bayley, no contenta con eso, le quita la camiseta al réferi y se la coloca a sí misma. Sasha cubre a Asuka y Bayley cuenta hasta tres.

Sasha Banks es la ganadora en un muy buen combate, con un final cuestionable. ¿o no?, parece que por algún un vacío legal sería válido el resultado. Al menos, las rudas escapan y tienen todo el oro en su poder. Habrá que esperar hasta mañana en Raw. Mientras tanto, hoy festejan.

DETALLE IMPORTANTE: No se anunció una ganadora oficialmente y Asuka pudo (o debió ser descalificada) por el Green Mist sobre el réferi.

"El show de los buenos combates con horribles finales en #ExtremeRules" — Alessandro Leonardo (@Cassual54) July 20, 2020