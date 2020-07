Apollo Crews estaba programado para defender el campeonato de los Estados Unidos contra MVP en The Horror Show at Extreme Rules; sin embargo, antes de que comenzara el encuentro, el equipo de comentarios anunció que Apollo Crews no había recibido el alta médica para competir.

Según los locutores, una lesión sufrida por Apollo Crews después de un ataque de Bobby Lashley hace algunas semanas con una Full Nelson, aparentemente fue la causa de que no haya aparecido en las últimas semanas. Evidentemente, esto llevó a MVP a autoproclamarse como el nuevo campeón por abandono; no obstante, no hubo un réferi que hiciera el conteo respectivo, o un anuncio oficial, aunque eso no le importó y MVP que igual se fue con el título en su cintura.

Ahora, luego de que MVP saliera de Extreme Rules alegando ser el campeón de los Estados Unidos, fue solo cuestión de tiempo antes de que tanto el (actual) Campeón, Apollo Crews, respondiera en su cuenta de Twitter, publicando lo siguiente:

@The305MVP is trippin thinking he can claim himself the #USChampion. I was looking forward to shutting you BOTH up once and for all tonight at #ExtremeRules but once I’m cleared .. #ImComingforwhatsmine

— Apollo (@WWEApollo) July 20, 2020