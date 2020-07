¿Hemos visto realmente la última aparición de Kairi Sane en WWE?

Otra noche de desquite nos presentó WWE ayer durante Raw. Y de las dos revanchas de Extreme Rules 2020 programadas, fue noticia la disputada por Asuka y Sasha Banks, pues la balanza se inclinó del lado de la retadora, contra casi todo pronóstico.

Sin embargo, el resultado no estuvo exento de críticas, ya que la victoria de "The Boss" no llegó mediante cuenta de tres ni rendición, sino a causa de que "The Empress of Tomorrow" dejara el ring para acudir en ayuda de Kairi Sane, quien estaba recibiendo una paliza de parte de Bayley.

Y aunque este no fue el cierre de Raw, WWE lo vendió como la partida de Sane. Un adiós amargo para "The Pirate Princess", quien minutos después agradeció vía Twitter a la empresa y a los aficionados por sus últimos tres años.

Mientras, McMahonlandia también tuvo bonitas palabras hacia Sane, dedicándole un artículo.

«Tras Monday Night Raw, Kairi Sane utilizó Twitter para agradecer a sus Superestrellas compañeras, el personal de WWE y el Universo WWE por su apoyo, preparada para dejar WWE. «Sane se unió a WWE en 2017, ganando el Mae Young Classic inaugural. Acompañada de los corazones del Universo WWE, capturaría el Campeonato Femenil NXT y el Campeonato Femenil de Parejas WWE junto a Asuka [...] «¡WWE manda sus mejores deseos a Kairi Sane mientras se prepara para zarpar camino a su siguiente viaje!»

última aparición de Kairi Sane en WWE

► ¿SummerSlam 2020 ya no será la cita de despedida de Kairi Sane?

Hace apenas dos semanas, Tokyo Sports informó de que la última implicación de Sane apuntaba a darse sobre SummerSlam 2020, cuando por entonces, cabía la opción de que se midiera con Asuka por el Campeonato Femenil Raw, después de que lanzara un reto a la entonces monarca durante RAW Talk.

Pero parece que Sane decidió adelantar su marcha o realmente nunca estuvo en planes para "The Biggest Party of the Summer", como ya reportó Mike Johnson de PWInsider.

Vía bastante desacertada, desde mi punto de vista, aunque a pesar de ello, se dice que Sane ha quedado en buenos términos con WWE, e incluso podría ejercer de embajadora del Imperio McMahon en vistas a la apertura de un NXT Japan.

