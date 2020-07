De nuevo, una empresa se beneficia indirectamente de la popularidad de WWE, después de que Slammiversary 2020 viera el regreso de varios despedidos por el Imperio McMahon el pasado 15 de abril, logrando las mayores cifras de seguimiento en redes sociales para un evento de Impact Wrestling en los últimos años.

Y a fin de seguir promocionándose lejos de WWE, Luke Gallows y Karl Anderson no dejan de conceder entrevistas a todos los medios posibles. ¿Y adivinan el tema central de sus declaraciones? Bingo, su estancia en el gigante estadounidense.

En esta ocasión, Gallows acudió de invitado al podcast 'Sitting Ringside with David Penzer', donde habló de la, a su juicio, gran diferencia entre el ambiente que se respira en su antiguo lugar de trabajo y el que envuelve a Impact Wrestling. Sin embargo, Gallows tuvo ciertas palabras de elogio hacia Roman Reigns, con un interesante recado a los líderes de vestidor anteriores de WWE.

«Voy a decir una cosa. No me entusiasmaba la idea de que Anderson, Styles y yo firmáramos con WWE en 2016. Lo dije públicamente. Creía que teníamos algo bueno en Japón. Pero cuando llegué a WWE, me sorprendió gratamente que el viejo vestidor había cambiado. La vieja guardia se había ido. No era ya ver a todo el mundo andando con pies de plomo. Y le doy mucho crédito por ello a Roman Reigns.

«No era ya en sí el ambiente en vestidores, eran las vibraciones que desprendían algunos de los que mandaban, quienes seguían intentando liderar a través del miedo, y todo el mundo estaba asustado. Uno tiene una visión distinta con 22 años que con 35, en plan de, no estoy asustado por estos hijos de pu**, por lo que piensen, y no voy a amilanarme. Con eso dicho, me encanta el ambiente del vestidor de Impact».